10 Ferienländer mit den meisten Flugverspätungen

Fluggäste müssen sich in diesem Sommer auf besonders viele unpünktliche Flüge einstellen, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Analyse des Passagierportals Airhelp zeigt. Seit Beginn des Sommerflugplans sind demnach in fast allen beliebten Ferienländern mehr als 20 Prozent aller Flüge nicht wie geplant gestartet.

In welchem Land sich die Flugverspätungen und -ausfälle am meisten häufen, sehen Sie in der Bildstrecke oben. Als unpünktlich gilt ein Flug, wenn er mehr als 15 Minuten Verspätung hat oder ganz ausfällt.

