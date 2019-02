Die Hälfte der Lehrstellen ist noch offen

Im Oktober 2018 wurden insgesamt 42’309 Lehrstellen online ausgeschrieben. Davon ist knapp die Hälfte noch unbesetzt, obwohl die Rekrutierung der Lehrbetriebe auf Hochtouren läuft. Die freien Lehrstellen ziehen sich durch alle Branchen (siehe Bildstrecke), wie die Lehrstellenbörse Yousty in einer Mitteilung schreibt.

Mediamatiker bezeichnet eine berufliche Grundbildung im Bereich der Informationstechnik. Die Ausbildung verbindet Elemente der Berufe Informatiker und Kaufmann. Desweiteren sollen Fähigkeiten aus den Bereichen Marketing, Multimedia, Projektmanagement und Administration vermittelt werden.



«Grund dafür ist sicherlich der demografische Wandel», sagt Urs Casty, Inhaber und Geschäftsführer von Yousty. Dies werde sich in den nächsten Jahren schleichend ändern. Es liege aber auch daran, dass viele Schüler zu sehr auf dem Wunschberuf beharren würden und keinen Plan B hätten. «Dazu kommt ein Trend zur Akademisierung», so Casty.

Die KV-Lehre verliert an Beliebtheit



Bei den KV-Lehrstellen mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) und erweiterter Grundbildung (Profil E) sind von den anfangs 5228 ausgeschriebenen Lehrstellen beispielsweise noch immer 1376 offen, obwohl es 2017 noch der beliebteste Lehrberuf war. Zwar sei es noch etwas früh für eine Analyse, aber die klassischen KV-Berufe wurden laut Casty bereits rekrutiert. Das KV büsse unter anderem wegen seiner hohen Anforderungen an Bewerbungen ein.

«Das Image der früher so beliebten KV-Lehre geriet in den letzten Jahren zudem ins Wanken», sagt Casty. Die zunehmende Automatisierung verunsichere die Eltern und die Jugendlichen. Eine Studie der Universität Oxford besagt, dass KV-Jobs mit einer Wahrscheinlichkeit von 96 Prozent in den nächsten 20 Jahren automatisiert werden. Kommt dazu, dass sich Jugendliche zunehmend statt fürs KV für Berufe wie Mediamatiker (siehe Box) oder Informatiker entscheiden.

KV-Verband widerspricht

Katrin Frei vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) will die aktuellen Zahlen derzeit nicht deuten: «Die Lehrstellensuche ist noch im Gang», sagt sie. Es sei noch zu früh, um einen Trend festzustellen.

Laut dem Kaufmännischen Verband Schweiz decken sich die Aussagen von Yousty nicht mit den eigenen Ergebnissen. «Für uns haben die Zahlen, die im August vom SBFI publiziert werden, die grössere Relevanz», sagt Sprecherin Emily Unser. Gemäss diesen liegt die Besetzungsrate der Lehrstellen im kaufmännischen Bereich seit mehreren Jahren immer bei 98 bis 99 Prozent.

Trends der Lehrstellensuchenden



Ein neues Tool von Yousty.ch soll Jugendliche bei der Berufswahl unterstützen. Der sogenannte Berufs-Finder wurde seit seiner Lancierung im Oktober 2018 über 26’000-mal durchgeführt. Eine Analyse dieser Antworten hat ergeben, dass der Lehrberuf Hotelfachfrau am häufigsten als passendster Beruf angezeigt wurde. Auf Platz zwei und drei folgen Fachfrau Betreuung und Tierpflegerin. Die KV-Lehre, ewiger Spitzenreiter der beliebtesten Lehrberufe, erscheint erst auf der 26. Position.

Überangebot besteht seit 2011



War der Mangel an Lehrstellen 2010 noch ein grosses Thema, so übertrifft das Angebot seit 2011 die Nachfrage. Eine Trendwende ist laut Yousty erst ab dem Jahr 2022 zu erwarten, da dann die Wirkungen des demografischen Wandels einsetzen und wieder mehr junge Menschen auf der Suche nach einer Lehre sein werden.