Die Migros pflanzt jetzt Gemüse mit Robotern an

In einem stillgelegten Abschnitt des Basler Güterbahnhofs entsteht die laut Genossenschaft Migros Basel erste Robotic Vertical Farm in der Schweiz. Bis Frühling soll die Anlage fertig sein. Das erste Gemüse von der Farm will die Migros dann im Sommer exklusiv im MParc Dreispitz verkaufen. Später sollen weitere Filialen dazukommen.

In der Cyberfarm sind vollautomatische Roboter die Gärtner. Sie pflanzen, bewässern und ernten das Gemüse. Die Migros erhofft sich viel vom Projekt, für das sie mit dem Basler Tech-Start-up Growcer zusammenarbeitet. «Wir testen den Anbau von unterschiedlichem Blattgemüse», sagte Migros-Sprecher Moritz Weisskopf zu 20 Minuten.

Vertical Farming steht für Landwirtschaft in Stadtzentren, wo der Platz begrenzt ist. Durch Stapeln der Beete verfüge die Migros in der 400-Quadratmeter-Farm über 1000 Quadratmeter Anbaufläche.

Unabhängiger und regionaler

Die Migros nennt weitere Vorteile: Die Farm besteht aus abgeriegelten Kammern. Darum sind die Pflanzen nicht vom Wetter abhängig und brauchen auch keine Pestizide. «Die Migros kann die Salate ganzjährig und mit bis zu 90 Prozent weniger Wasser produzieren», sagt Weisskopf.

Durch den Anbau in Basel sind die Produkte auch nah am Verkaufsort. Die Migros will den MParc Dreispitz innerhalb von wenigen Stunden ab Ernte beliefern. «Vertical Farming ist ein Trend, der dem Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit und Regionalität nachkommt», sagt René Lori, Leiter Supermarkt/Gastronomie der Migros Basel.

Auch GDI-Trendforscherin Christine Schäfer bestätigt auf Anfrage: Die bessere Flächennutzung, die Unabhängigkeit vom Wetter und die Nähe zum Verkaufsort seien die grossen Vorteile von Vertical Farming.

(fpo)