Dieses neue Tool weiss, was für ein Job zu dir passt

Gleisarbeiter, Lokführerin oder Kundenberater: Der SBB-Jobfinder soll für Stellensuchende den passenden Job bei den Bundesbahnen finden. Arbeitssuchende können angeben, wie und wo sie gern arbeiten. Anschliessend werden Stellen bei der SBB angezeigt, die am besten zu den Suchenden passen.

Nur sieben Fragen müssen die Jobsuchenden beantworten. Das Ganze ist spielerisch gestaltet: Um zu antworten, muss ein Riegel nach links oder nach recht geschoben werden. Die Antworten werden ausgewertet und es werden verschiedene passende Berufsprofile angezeigt. Bei jedem Vorschlag wird angegeben, zu wie viel Prozent die Stelle zum Suchenden passt.

Ungenaue Datengrundlage

Dass ein Arbeitssuchender über das Tool den richtigen Beruf finden kann, bezweifelt Gerhard Bruederlin. Er ist Professor für Personalmanagement an der Fachhochschule Nordwestschweiz. «Das Ergebnis weist aufgrund der eingeschränkt vorhandenen Daten viel zu wenig Zielgenauigkeit auf.» Es würden den Stellensuchenden Berufe vorgeschlagen, für die sie möglicherweise gar nicht qualifiziert seien.

Damit der Jobfinder tatsächlich den geeigneten Beruf finden kann, müssten Arbeitssuchende mehr Daten angeben, wie beispielsweise ihren Ausbildungsstand und ihre Kompetenzen. «Würden mehr Daten in die Suche integriert, könnte das Tool sehr interessant werden», sagt Bruederlin. So könnten solche Anwendungen in Zukunft immer öfter abklären, ob ein Arbeitnehmer und eine Stelle zusammenpassten.

Stellenportal wird besser besucht

Obwohl der Jobfinder die perfekten Kandidaten noch nicht mit dem perfekten Job zusammenbringen kann, profitiere die SBB trotzdem von der Anwendung: «Ich kann mir vorstellen, dass viele Besucher aus Neugier das Tool benutzen werden, um zu sehen, was herauskommt», so Bruederlin. Dadurch besuchen mehr Menschen das Stellenportal der Bahn.

Dieser Effekt liegt im Interesse der Bundesbahnen: «Der Jobfinder soll aufzeigen, wie viele Berufe die SBB überhaupt anbietet», erklärt Mediensprecherin Sabine Baumgartner. Gesamthaft sind es 150 verschiedene Jobprofile. Viele Personen wüssten aber nicht über die Berufsmöglichkeiten innerhalb der SBB Bescheid, so Baumgartner weiter.

Zudem soll die neue Anwendung auch auf Zweitausbildungen aufmerksam machen, wie Lokführer oder Zugverkehrsleiter. Der Fokus des Jobfinders liege daher darauf, einen Einblick in die Vielfältigkeit der SBB-Berufswelten zu bieten, so Baumgartner. Interessierte können sich über die Anwendung spielerisch inspirieren lassen.

(bsc)