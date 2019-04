Die Zimmerpflanze ist das neue Lifestyle-Produkt

Sie sind die heimlichen Stars auf den Instagram-Fotos der Influencer: Die grossen Blätter der Monstera, die filigranen Zweige des Eukalyptus und reihenweise Sukkulenten. Das einst etwas verstaubte Image der Zimmerpflanze erlebt derzeit ein Revival. Wer durch die Trendquartiere von Berlin oder Amsterdam spaziert, begegnet den Topfpflanzen längst nicht mehr nur in Blumenläden. Sie stehen in den Regalen von Mode- und Lifestyle-Boutiquen.

Inzwischen ist der Trend auch in der Schweiz angekommen. Derzeit schmücken grosse Topfpflanzen die PKZ-Filialen in den grossen Schweizer Städten. Sie dekorieren nicht nur die Schaufenster und Verkaufsflächen des Modehauses, sondern stehen auch zum Verkauf. Entstanden ist das neue Angebot laut PKZ durch eine Zusammenarbeit mit dem Blumenhändler Fleurop.

Männerpflanzen für Modehäuser

«Wir haben unser Angebot dem neuen Bedürfnis unserer Kunden angepasst», sagt Gabi Hophan von der Marketingabteilung von Fleurop. Das Blumenunternehmen hat deshalb sogar eine neue Marke mit Zimmerpflanzen lanciert – die sogenannten Männerpflanzen. Sie sind pflegeleicht und tragen Namen wie Bruce, Max und Jack. Und die Topfpflanzen sind nicht nur für die Fachgeschäfte der Fleurop-Partner gedacht. Fleurop arbeitet auch mit externen Partnern wie eben PKZ zusammen.

Ein neues Ladenkonzept

Auch in der Lifestyle-Boutique Löffelhase in Winterthur schmücken Sukkulenten und grosse Philodendren neu die Ladenregale. «Wir haben unser Ladenkonzept überarbeitet, nachdem wir den Trend im Ausland schon länger beobachtet hatten», sagt Mitinhaber Thomas Flach. Das erweiterte Sortiment komme bei den Kunden gut an. Sie kaufen neben Kleidli für ihre Kinder auch gleich ein Pflänzli fürs Wohnzimmer.

Einen anderen Weg wählte der Blumenhändler Blume 3000, der seit kurzem sogenannte Büropflanzen im Angebot hat. Das Konzept ist das gleiche: Im Angebot sind fast immer Topfpflanzen, die vom Besitzer wenig Pflege verlangen.

Mit Dschungel-Feeling gegen Online-Handel

«Die einst etwas stiefmütterlich behandelte Zimmerpflanze ist definitiv zu einem Lifestyle-Produkt avanciert», sagt Blume-3000-CEO Björn Gensler zu 20 Minuten. Gensler stellt auch gleich eine Vermutung an, weshalb das so ist: «Wer Pflanzen oder Blumen in einen Raum stellt, der erzeugt Emotionen», so Gensler. Gerade die Modeboutiquen müssten sich etwas einfallen lassen, um gegen den Online-Handel zu bestehen. «Das gelingt unter anderem mit einem einzigartigen Einkaufserlebnis - und dazu gehören derzeit die grünen Blätter des Eukalyptus und Philodendrons.»

