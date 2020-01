Das ist die lustige Seite des Brexit

Jetzt ist es tatsächlich so weit: In der Nacht auf Samstag verlässt das Vereinigte Königreich offiziell die EU. Für den britischen Komiker Shane Norton war der Brexit eine Witz-Goldgrube. Allerdings habe er sich vor allem anfangs damit schwergetan, sich auf der Bühne über den EU-Austritt seines Landes lustig zu machen: «Brexit war für mich in den letzten Jahren wie ein Klumpen am Hoden: Du weisst, das er da ist, er macht dir Angst, aber du willst ihn eigentlich lieber ignorieren.»

Umfrage Findest du den Brexit lustig? Ja, das ist ein einziger Witz

Nein, da hört der Spass auf

Kommt ein bisschen drauf an

Als Expat, der seit zehn Jahren in der Schweiz lebt, wird er regelmässig auf den Brexit angesprochen – sogar von Callcenter-Mitarbeitern. Wie er damit umgeht und wie Norton den Brexit in seinen Shows thematisiert, siehst du im Video oben.

Der ehemalige Lehrer hat auch einen Lieblings-Brexit-Witz – er stammt vom schottischen Komiker Frankie Boyle: «Brexit hat viele Nachteile – aber ich denke, es wird für die Iren schön sein, eine britische Hungersnot zu beobachten.»

Norton organisiert Shows für seine Veranstaltungsserie Comedy Kiss und bringt dafür englischsprachige Komiker – auch aus seinem Heimatland – in die Schweiz. Ende Februar tritt etwa Craig Campbell in Basel und Zürich auf.