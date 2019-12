«Es wurde heiss am Fuss und meine Sohle schmolz»

Auf die kalte Jahreszeit hin hat sich Leserin Sabine Böttge einen neuen Winterschuh gekauft. Schnell bereute sie diese Entscheidung: Die Schuhsohle begann plötzlich beim Gehen zu schmelzen. «Ich bemerkte, wie es heiss unter dem Fuss wurde. Ich schaute unter den Schuh und sah, dass die Sohle geschmolzen war. Ohne äussere Einwirkung», sagt Böttge zu 20 Minuten.

So funktioniert eine Diebstahlsicherung:



Wird eine Ware nicht bezahlt, lösen sogenannte Tags oder Labels einen Alarm beim Verlassen der Filiale aus. Das funktioniert wie folgt: Im Laden sind Antennen angebracht, die ein Signal aussenden. Das Label gibt dieses beim Vorbeigehen zurück. Dadurch werde dann der Alarm ausgelöst. «Es gibt auch Diebstahlsicherungen, die selbstständig einen Ton von sich geben können», sagt Manuel Graf, Marketingverantwortlicher der Firma Novatec. Diese installiert und unterhält Warensicherungsanlagen für Unternehmen. «Die Tags können sichtbar an der Ware angebracht oder im Produkt eingebaut sein», so Graf. Gerade bei Kleidung und Schuhen werde das Tag gerne eingebaut. Während sichtbare Diebstahlsicherungen wiederverwendet werden können, sind die eingebauten Systeme Einwegprodukte. «Der Vorteil bei den eingebauten Tags ist, dass der Verkauf schneller abgewickelt werden kann.»

Sie brachte die Schuhe der Marke Mustang zurück in die Reno-Filiale, wo sie sie gekauft hatte. Der Laden nahm das kaputte Schuhwerk sofort zurück und erstattete Böttge auch das Geld. Schuld an dem Vorfall sei die eingebaute Diebstahlsicherung, vermutet Böttge. Denn beim Loch in der Schuhsohle ist deutlich das eingearbeitete System zu sehen. «Ich habe Glück gehabt, dass ich mich nicht verbrannt habe.» Sie sei sehr froh, sei das Ganze nicht bei den Schuhen ihres Kindes passiert.

Eine Mitarbeiterin der Reno-Filiale bestätigt, dass die Schuhsohle geschmolzen sei. Aus welchen Gründen sei jedoch nicht bekannt. Aber es sei das erste Mal gewesen, dass so etwas passiert sei. Auch für die Geschäftsleitung von Reno Schweiz ist der Vorfall aussergewöhnlich. Dass eine Schuhsohle aufgrund der Diebstahlsicherung schmilzt, sei bisher nicht bekannt gewesen, sagt eine Sprecherin: «Wir gehen dieser Sache aber nach.» Die Diebstahlsicherungen werden bei der Produktion in die Schuhe eingebaut.

Sicherheitssysteme sind nach dem Kauf inaktiv

Bei der Firma Protema Instore, die Detailhändler mit Sicherheitssystemen versorgt, hat man noch nie von so einem Vorfall gehört. «Mir ist nicht klar, wie eine eingearbeitete Diebstahlsicherung eine Schuhsohle zum Schmelzen bringen konnte», sagt Geschäftsleiterin Laila Delfino. Eingebaute Sicherungen seien harmlos und werden beim Kauf im Laden deaktiviert. Dann sei das sogenannte Tag inaktiv und könne keinen Alarm mehr auslösen.

Zudem besitzen die meisten Systeme keine eigene Energiequelle, die sich erhitzen könnte. «Es gibt nur eine Art von Tag, das mit einer kleinen Batterie betrieben wird», so Delfino. Dadurch könne die Sicherung selbstständig Signale aussenden. «Dieses System wird vor allem bei Containern verwendet, damit diese jederzeit geortet werden können.»

Keine Sicherung mit Batterie

Dass so ein Tag in einem Schuh verbaut wird, sei unwahrscheinlich. Auch weil ein batteriebetriebenes Tag eher teuer sei. «Und selbst wenn: Ich weiss nicht, ob eine so kleine Batterie eine Schuhsohle zum Schmelzen bringen kann», sagt Delfino. Feststehe: Falls sich das eingebaute Tag erhitzt hat, müsste es laut Delfino eine Energiequelle gehabt haben.

Laut der Qualitätssicherung von Reno Deutschland kann die Diebstahlsicherung nicht an der geschmolzenen Schuhsohle schuld sein. «Wir bauen keine Sicherungen mit Batterien ein», erklärt ein Sprecher. Es handle sich bei der eingebauten Sicherung um eine Folie, die sich beim Gehen nicht erhitzen könne.