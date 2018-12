Diese Änderungen gibt es für uns 2019

Mit dem neuen Jahr treten einige neue Gesetze und Regeln in Kraft. So werden etwa die Raucher fast vollständig aus den Schweizer Bahnhöfen verbannt. Auf den Perrons ist das Qualmen ab 2019 nur noch in markierten Zonen erlaubt. Zudem werden die Gebühren für Radio- und Fernsehkonsum im neuen Jahr gesenkt.

Welche Änderungen 2019 auf uns zukommen, sehen Sie in der Bildergalerie.