Diese 7 Dinge musst du zum Singles' Day wissen

Die alljährliche Rabattschlacht um Black Friday fängt bereits mit dem Singles' Day am 11. November an. Es ist schon das zweite Mal, dass der Aktionstag von Schweizer Händlern zum Anlass genommen wird, spezielle Sonderangebote zu lancieren.

Laut Retail-Experte Julian Zrotz von Blackfridaydeals.ch wird es für Anbieter zunehmend schwieriger, mit ihren Aktionen während der Black-Friday-Woche herauszustechen. Darum würden sie auf den Trend aufspringen, bereits Anfang November einen Super-Shopping-Tag zu veranstalten. Im vergangenen Jahr erzielten die Händler am 11. November geschätzt 32 Millionen Franken Umsatz.

Diese sieben Dinge musst du zum diesjährigen Singles' Day wissen:

35 Millionen Franken

In der Schweiz dürfte der Aktionstag dieses Jahr online rund 35 Millionen Franken Umsatz generieren. Damit hinkt der Shoppingtag in der Schweiz dem Black Friday hinterher: Für 2019 prognostiziert Blackfridaydeals.com allein im Onlinehandel einen Umsatz von geschätzt 95 Millionen Franken. Weltweit ist der Singles' Day aber umsatzstärker als der Black Friday.

Verdoppelung der Anbieter

Die Zahl der Shops, die spezielle Aktionen zum Singles' Day bieten, hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Das dürfte ein anhaltender Trend sein: «Die Entwicklung des Singles' Day in der Schweiz dürfte ähnlich verlaufen wie beim Black Friday: Jedes Jahr machen ungefähr doppelt so viele Händler mit wie noch im Vorjahr», so Zrotz.

Online only

Ein wichtiger Unterschied zum Black Friday ist, dass der Singles' Day primär online stattfindet. Nur bei wenigen Händlern gelten die Aktionen zum Singles' Day auch in den Läden. Das liegt laut Zrotz unter anderem daran, dass der Aufwand für eintägige Sonderaktionen im stationären Handel sehr hoch ist. Beim Black Friday werden die Angebote meist mindestens eine Woche lang beworben. Darum lohne es sich dann mehr, auch in den Läden spezielle Displays aufzustellen, die Produkte neu anzuschreiben und Plakate zu installieren.

Gute Elektronik-Angebote

Laut Zrotz wirken die Angebote zum Singles' Day 2019 etwas zurückhaltender als am Black Friday. In vielen Fällen dürfte es sich also lohnen, noch bis zum Black Friday am 29. November zu warten. Im Elektronik-Bereich seien die Aktionen allerdings bereits am Singles' Day besonders gut, so Zrotz.

30,8 Milliarden Dollar in 24 Stunden

Der Aktionstag stammt ursprünglich aus dem asiatischen Raum und ist dort ausserordentlich beliebt: Die chinesische Alibaba Group, zu der etwa Aliexpress gehört, verkaufte am 11. November 2018 innert 24 Stunden Produkte im Gesamtwert von 30,8 Milliarden US-Dollar.

Anti-Valentinstag

Der Singles' Day startete im Jahr 1993 an der ostchinesischen Nanjing-Universität. Sein Zweck war ursprünglich, den Single-Status der Studenten zu feiern. Es sollte eine Gegenbewegung in einer Gesellschaft sein, in der ansonsten viel Wert auf Beziehungen gelegt wird – quasi ein Anti-Valentinstag. Das Datum, der 11.11., soll an kahle Zweige erinnern – und Ungebundensein symbolisieren.

Geschenke für sich selbst

Als Alibaba-Gründer Jack Ma 2009 den Singles'-Day-Ausverkauf startete, war seine Idee, dass Singles für sich selbst Geschenke kaufen sollen. Bei den meisten Anbietern merkt man von den ursprünglichen Bedeutung des Begriffs heute jedoch nicht mehr viel. Etwa ein Drittel der Schweizer Händler gehe mit seinen Aktionen aber doch noch auf das Single-Thema ein, sagt Zrotz. So würden etwa Erotikshops bestimmte Produkte für alleinstehende Personen heruntersetzen.