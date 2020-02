Diese Crocs riechen nach frittiertem Hühnchen

Die einen lieben sie, die anderen halten sie für ein Verbrechen an der Modewelt: Die weltbekannten Kunststoffschuhe Clogs der Firma Crocs.

Jetzt hat die US-Firma ihr neustes Design-Highlight präsentiert. Dieses dürfte fleischessende Fans der Latschen mit den Löchern eher ansprechen als Vegetarier und Veganer. An der New York Fashion Week trug die Künstlerin Me Love Me a Lot am Dienstag eine Plateau-Version, die Crocs in Zusammenarbeit mit Kentucky Fried Chicken zeigte.

Introducing the official Kentucky Fried Chicken licensed proprietary footwear made in collaboration with @crocs. Do not eat. Coming Spring 2020. (https://t.co/oYeRikX5lX) pic.twitter.com/bAlyBbwMOX — KFC (@kfc) February 12, 2020

Für 60 Franken zu haben

Der «Kentucky Fried Chicken X Crocs» hat das charakteristische Aussehen der Clogs und ist farblich dem bekannten Eimer des Fast-Food-Riesen nachempfunden. Der Schuh wird ab Frühling in einer limitierten Auflage für knapp 60 Franken erhältlich sein und wird mit Jibbitz-Ansteckern geliefert. Diese sind Hähnchenschenkeln nachempfunden, die – aufgepasst! – auch nach dem frittierten Poulet riechen sollen.

«Der Schuh kombiniert das unverwechselbare Aussehen unseres weltbekannten frittierten Hühnchens mit dem typischen Eimer und dem unvergleichbaren Komfort und Stil der Crocs», sagte Andrea Zahumensky, Chefin der Marketingabteilung von KFC USA, in einer Pressemitteilung.

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings für all jene, denen jetzt schon das Wasser im Mund zusammenläuft: Die Plateauversion wird über den normalen Vertrieb nicht erhältlich sein. Kaufen können wir lediglich eine klassische Version.

(dmo)