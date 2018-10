Angestellte bekommen Geld fürs Schlafen

Damit Angestellte produktiver werden, hat sich ein Unternehmer ein ganz spezielles Anreizsystem ausgedacht: Wer bei der japanischen Beratungsfirma Crazy arbeitet, erhält eine Belohnung fürs Schlafen. Arbeiter, die in mindestens fünf Nächten pro Woche jeweils sechs oder mehr Stunden schlafen, bekommen Punkte, die sie in der Geschäftskantine für Essen einlösen können. Pro Jahr können die Angestellten so Punkte im Wert von bis zu umgerechnet 570 Franken sammeln. Gemessen wird die Schlafzeit mit der App eines Matratzenherstellers.

So finden Sie raus, ob Sie genug schlafen

Laut Somnologin Katharina Stingelin kann man herausfinden, ob man unter Schlafmangel leidet. Dazu muss man vergleichen, wie lange man unter der Woche und während der Ferien oder an Wochenenden schläft. Es gilt: Ist die Differenz grösser als 1,5 Stunden, ist man von Schlafmangel betroffen.

Dass die Arbeiter sozusagen im Schlaf Geld verdienen können, soll sie glücklicher und dadurch leistungsfähiger machen, wie Firmenpräsident Kazuhiko Moriyama zur Nachrichtenagentur Bloomberg sagte.

«Sechs Stunden ist absolutes Minimum»

Die Idee, dass eine Firma Mitarbeiter belohnt, wenn sie mindestens sechs Stunden schlafen, findet Katharina Stingelin, Somnologin an der KSM Klinik für Schlafmedizin in Bad Zurzach, nicht gut: Der Schlafbedarf sei sehr individuell. «Sechs Stunden Schlaf gilt als das absolut nötige Minimum – die meisten Menschen brauchen zwischen 7,5 und 8 Stunden», sagt die Expertin zu 20 Minuten. Durch die Vorgabe von sechs Stunden werde auch den Angestellten mit grösserem Bedarf suggeriert, dass sechs genug seien.

Es sei auch keine Lösung, den Mitarbeitern eine höhere Belohnung zu geben, je länger sie schlafen: «Das wäre eine Bestrafung für Kurzschläfer», so Stingelin.

Tod durch Überarbeitung

Gerade in Japan gibt es immer wieder Todesfälle, die auf Überarbeitung zurückzuführen sind. Auf Japanisch gibt es dafür sogar ein eigenes Wort: Karōshi (過労死, zu Deutsch: «Tod durch Überarbeitung»). Einer der Gründe, warum sich japanische Angestellte derart für den Job aufopfern, ist die Arbeitskultur, wie David Chiavacci, Professor für Japanologie an der Universität Zürich, zu 20 Minuten sagt.

In Japan gebe es eine langfristige Beschäftigungsgarantie: Viele Arbeiter behalten ihren ersten Job nach der Schule für lange Zeit, oft sogar lebenslang. «Dafür müssen sie sehr aufs Wohl der Firma bedacht sein», so der Experte. Seit die japanische Wirtschaft in den 90er-Jahren zu stagnieren begonnen hat, werde diese Arbeitskultur aber zunehmend hinterfragt.

Konzentrationsprobleme, reduzierte Reaktionszeit, emotionale Instabilität

«Leidet man ein paar Wochen unter Schlafmangel, steigt das Herzinfarktrisiko noch nicht», sagt Schlaf-Expertin Stingelin. Nebenwirkungen hat der Mangel trotzdem: Laut der Expertin führt er zu Konzentrationsproblemen, reduzierter Reaktionszeit und emotionaler Instabilität. Darunter könnten auch das soziale Umfeld des Betroffenen und die Produktivität leiden.

Wer zu wenig schläft, tut auch seinem Arbeitgeber keinen Gefallen. Laut einer Studie des Marktforschers Rand sinkt die Produktivität, wenn Angestellte weniger als sieben bis acht Stunden pro Nacht schlafen. Personen, die stattdessen weniger als sechs Stunden schlafen, sind doppelt so oft aus gesundheitlichen Gründen nicht imstande, ihre Arbeit zu erledigen, und fehlen öfter.

Schlafmangel wirkt sich zudem auf das Bruttoinlandprodukt (BIP) aus. Die Rand-Studie zeigt, dass Länder ihr BIP um Milliarden erhöhen könnten, wenn Arbeiter auch nur ein kleines bisschen länger schlafen würden. Im Fall von Japan schätzen die Autoren die mögliche Steigerung auf 1,6 Prozent, was einer Erhöhung des BIP um 75,7 Milliarden Franken entspricht. Für die Schweiz hat das Unternehmen diese Daten nicht erhoben – im Nachbarland Deutschland hingegen sieht Rand ein geschätztes Verbesserungspotenzial von 34,1 Milliarden Franken (+0,88 Prozent).