Diesen Marken vertrauen die Schweizer am meisten

Von 355 Marken konnte sich Lindt & Sprüngli als vertrauenswürdigster Brand des Jahres durchsetzen. Der Markenverband Promarca vergibt den Preis «Brand of the Year» jährlich anhand einer Konsumentenumfrage. Rund 3000 Personen aus der Deutsch- und Westschweiz nahmen an der diesjährigen Erhebung teil. Berücksichtigt wurden Marken der Verbandsmitglieder.

Das starke Vertrauen in die Schoggimarke beruhe auf einem optimalen Mix aus gleich bleibender Qualität und überraschenden Produktinnovationen, heisst es in einer Mitteilung von Promarca. «Wir sind stolz darauf, dass Konsumentinnen und Konsumenten uns grosses Vertrauen entgegenbringen», sagte Ernst Tanner, Verwaltungsratspräsident von Lindt & Sprüngli bei der Preisverleihung in Bern. Die Firma setze alles daran, die Qualität weiterhin hoch zu halten.

Lindt gewinnt den Preis bereits zum zweiten Mal: Auch 2016 konnte die Firma den Titel der besten Marke des Jahres besetzen. Der Schoggi-Hersteller übertrumpfte dieses Jahr Brands wie Ovomaltine, Zweifel und Rivella. Die Top Ten der vertrauenswürdigsten Marken sehen Sie im Video oben. Das Ranking der 20 Besten gibts in der Bildstrecke unten:

