Diese Produkte haben die Kunden am liebsten

Detailhändler misten regelmässig ihr Sortiment aus. Das schafft Platz für neue Artikel in den Regalen. Im letzten Jahr lancierten die 85 Mitgliedsfirmen beim Schweizerischen Markenartikelverband Promarca 5635 neue Produkte. Das sind 746 weniger als im Vorjahr.

Doch welche dieser neuen Artikel kommen bei den Konsumenten am besten an? Aufschluss gibt die Rangliste von Promarca, die der Verband auf der Basis einer Onlineumfrage mit 1000 Personen erstellt hat. Der Gewinner erhielt zudem den sogenannten «Star of the Year-Award».

Schweizer Traditionsguetsli

Favorit in diesem Jahr ist «Petit Beurre Lait-Noisettes», ein Gemeinschaftsprodukt des zum Nestlé-Imperium gehörenden Schokoladenherstellers Cailler und des Guetsli-Fabrikanten Kambly. Es ist bereits das zweite Mal für Nestlé, dass der Riese aus Vevey ein sogenanntes Co-Branding eingegangen ist.

Die Guetsli sind bereits ein Schweizer Klassiker: Sie bestehen aus einem Biscuit und einer Schoggi-Platte obendrauf. Im Gegensatz zu den Vorgängern hat «Petit Beurre Lait-Noisettes» aber Haselnusssplitter in der Schoggi. Dania Kambly freut sich über den ersten Platz: «Die Auszeichnung ist ein klares Zeichen dafür, dass die Schweizer Konsumenten starken Marken vertrauen», so die Enwicklungschefin von Kambly.

Holunder-Rivella auf Platz drei

Auf Platz zwei folgt die Tiefkühlpizza «Forno di Pietra Prosciutto e Pesto» von Buitoni. Sie enthält geräucherten Schinken und sonnengereifte Tomaten. Die Marke Buitoni gehört ebenfalls Nestlé sowie dem deutschen Nudelhersteller Newlat. Damit ist Nestlé im Ranking auf den Spitzenpositionen gleich zweimal vertreten. Den dritten Platz belegt der Rothrister Getränkehersteller Rivella mit seiner neuen Geschmacksrichtung «Rivella Holunderblüte».

Welche neuen Artikel die anderen Plätze im Ranking belegen, sehen Sie im Video oben.

Für die Auszeichnung wurden die zehn umsatzstärksten Neuheiten gemäss dem Detailhandelspanel der Marktforscher von Nielsen berücksichtigt. Zu den berücksichtigten Absatzkanälen gehören Migros, Coop, Denner, Volg, Spar, Manor, Globus und K Kiosk.

Mit der Preisverleihung hat Promarca eine Plattform geschaffen, um die Innovationstätigkeit der Mitglieder zu würdigen. Die 85 Markenartikelunternehmen im Schweizer Konsumgüterbereich erwirtschaften inklusive Export einen Jahresumsatz von rund 12 Milliarden Franken.

