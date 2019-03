Diese Sendungen schaut ihr euch noch am TV an

Ob Youtube, Netflix oder Video-on-Demand – Streaming-Plattformen boomen. Vor alle junge Menschen fahren auf die neueren Angebote ab. Das ist das Resultat einer repräsentativen Befragung von Comparis. «Streaming-Angebote verdrängen die klassischen TV-Inhalte immer mehr», sagt Jean-Claude Frick, Digital-Experte beim Vergleichsportal.

Umfrage Hast du einen Streaming-Dienst abonniert? Nein, das brauche ich nicht.

Ja, aber ich schaue selten.

Was ist das?

Klar, ich schaue nur noch über Streaming-Dienste.

So geben drei Viertel der 18- bis 35-Jährigen an, am liebsten Videos auf Youtube zu konsumieren. Öffentlich-rechtliche Sender schauen sich nur noch 61 Prozent regelmässig an. An dritter Stelle folgen mit 53 Prozent Filme und Serien auf Netflix. Inhalte von privaten TV-Sendern sind noch bei genau der Hälfte der Jugendlichen beliebt. Für Frick ist klar: «Gegen die Macht der unendlichen Auswahl von Portalen wie Youtube haben die TV-Sender keine Chance.»

Doch was schauen sich Jugendliche überhaupt noch im klassischen TV an? Leser berichten:

«SRF2 und Sportaktuell»

Ich schaue nur noch SRF2, wenn «Sportaktuell» läuft oder ein Superleague-Spiel meines Teams gezeigt wird. Von mir aus kann der klassische TV-Sender aber aussterben, denn Streaming-Dienste sind viel besser. Dort kann ich entscheiden, wann, was und wo ich schauen will – und zwar alles ohne Werbung.

«Fussballspiele und BBC»

Wenn ich vor dem Fernseher sitze, dann konsumiere ich SRF, Fussballspiele der Champions League und auf BBC «Match of the Day». Grundsätzlich schaue ich aber immer weniger TV.

«The Big Bang Theory»

Ich ziehe mir am TV vor allem die Serien «How I Met Your Mother» und «The Big Bang Theory» rein. Ab und zu schaue ich mir auch mal was spontan an.

«Comedy Central und Pro 7»

Ich schaue höchstens noch ein- bis zweimal pro Woche Sender wie SRF, Comedy Central und manchmal Pro 7. Dies vor allem, wenn ich auf die Schnelle nicht weiss, was ich auf Netflix schauen soll.

«Live-Sendungen»

Ich schalte den Fernseher nur noch für Live-Sendungen ein. Alles andere macht doch keinen Sinn mehr.

«Filme auf ORF»

Ja, ich schaue noch gern TV.Hauptsächlich RTL, Pro 7 und MTV. Manchmal auch Filme, diese aber meistens auf ORF. Es gibt Zeiten, da schaue ich mehr TV, und Zeiten, da schaue ich nur Serien auf Netflix.

«Sport und Dokus»

Kevin, 32: Ich schaue nur noch gelegentlich Sportübertragungen oder Dokus. Am TV nehme ich zudem ein oder zwei Serien auf, die bei meinem Streaming-Anbieter nicht verfügbar sind. Ich schaue sie mir dann an, wenn ich Zeit habe. So kann ich die lästige Werbung überspringen.

«Germany's Next Topmodel»

Ich schaue mir noch «Germany's Next Topmodel», «Kitchen Impossible» und «Das perfekte Dinner» an, sonst konsumiere ich nur noch Filme und Serien auf Netflix.

«Spielfilme und Seifenopern»

Ich zappe nur noch bei privaten deutschen Sendern oder ORF rein. Auf den Sendern schaue ich Spielfilme oder Seifenopern. SRF meide ich. Der Sender ist mir zu langweilig.