In diesem Labyrinth landen verlorene Post-Päckli

Was passiert mit falsch adressierten Päckli? Sie landen im Fundbüro der Schweizerischen Post. Das befindet sich in Chiasso im Tessin. 20 Minuten hat das Lager besucht (siehe Video oben).

Rund 17'000 Fundobjekte landen jedes Jahr in Chiasso. Das sind 0,01 Prozent der jährlich rund 138 Millionen Pakete, die in der Schweiz verschickt werden. Die Gegenstände bleiben jeweils für drei Monate im Lager; somit sind etwa 4200 Pakete jederzeit vor Ort in Chiasso.

Das Fundbüro der Post ist ein wahres Labyrinth aus Kartonschachteln, Säcken voller USB-Sticks und Schlüsselsammlungen. Das macht es auch entsprechend schwierig, etwas wiederzufinden, wie Videojournalist Jan am eigenen Leib erfahren musste. Er versuchte, ein verloren

gegangenes Päckli für Vanessa zu finden, und verlief sich erst mal im riesigen Lager.

Verlust im automatischen Sortierprozess

Um es einfacher zu machen, Gegenstände wiederzufinden, werden zurückgesendete Pakete geöffnet und möglichst genau kategorisiert. Anders ist es bei Datenträgern wie USB-Sticks: Auf die darf die Post aus Datenschutzgründen nicht zugreifen. Sie werden aber einzeln beschriftet, in der Hoffnung, dass man sie wiederfindet.

Gerade bei kleinen Gegenständen, etwa Schlüsseln, besteht die Gefahr, dass sie im automatischen Sortierprozess ein Loch ins Couvert reissen und so verloren gehen. Wer das vermeiden will, für den hat die Post einen Tipp: Legen Sie einen Karton in den Umschlag oder nutzen Sie ein Polstercouvert.

