Billig-Verpackungen machen uns wahnsinnig

Verpackungen belasten nicht nur die Umwelt, sie treiben die Konsumenten häufig auch in den Wahnsinn. Viele Verpackungen lassen sich nämlich nicht ohne Probleme öffnen. So zerreisst die Plastiktüte der Pasta beim Aufmachen an der falschen Stelle, und die Nudeln fallen auf den Küchenboden. Andere Verpackungen lassen sich ohne Hilfsmittel schon gar nicht öffnen.

Umfrage Verpackungen... ...müssen besser designed werden.

...sollte man abschaffen.

...sind okay, wie sie sind.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Der alltägliche Kampf mit den Verpackungen kann auch schwerwiegendere Folgen haben. Konsumenten öffnen sie mit Gewalt oder greifen nach einem Messer, einer Schere oder einem Schraubenzieher. Dabei fliesst teilweise sogar Blut. «Bei uns im Notfall werden immer wieder solche Verletzungen versorgt», teilt das Universitätsspital Zürich mit.

Ärgern auch Sie sich über Verpackungen? Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen!



Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

Verpackungen als «Balanceakt»

Genaue Zahlen zu Verpackungsverletzungen gibt es zwar keine. Laut der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt gab es zwischen 2012 bis 2016 im Schnitt allerdings rund 17'000 Haushaltsunfälle pro Jahr mit Verletzungen durch «sich stechen, schneiden, kratzen und schürfen».

Auch bei der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) ist das Problem bekannt. Sie zählte zwischen 2011 und 2015 beim Kochen und bei Reinigungsarbeiten im Schnitt 38'800 Verletzungen jährlich, bei der Pflege und beim Unterhalt im Haus und Garten 35'780. «Innerhalb dieser Kategorien machen Verletzungen wegen Verpackungen vermutlich einen sehr kleinen Anteil aus», so die BFU.

Verpackungen sind nicht nur für die Konsumenten, sondern auch für die Detailhändler eine Herausforderung. Laut der Migros müssen sie sehr viele verschiedene Funktionen erfüllen. Daher gebe es teilweise Zielkonflikte. «Die Verpackung muss sich leicht öffnen lassen, alle Produktinformationen attraktiv abbilden, das Produkt schützen und gleichzeitig aus ökologischen Gründen aus möglichst wenig Material bestehen», sagt eine Sprecherin. Die optimale Verpackung zu finden, sei «ein Balanceakt».

Coop will Öffnen erleichtern

Konkurrentin Coop erhält laut eigenen Angaben nur vereinzelt Rückmeldungen zu Verpackungen, die sich schwer öffnen lassen. «Dennoch nehmen wir das Thema ernst und engagieren uns schon lange für die Optimierung von Verpackungen», teilt der Detailhändler mit. Mit dem Projekt «Easy to Open» habe Coop bereits zahlreiche Verpackungen mit dem Ziel optimiert, «das Öffnen zu erleichtern und somit kundenfreundlicher zu gestalten». Man überprüfe immer wieder die Verpackungen von zahlreichen Produkten, um das Öffnen zu vereinfachen.

Welche Verpackungen einen zur Weissglut bringen und was Philippe Dubois, Präsident des Schweizerischen Verpackungsinstituts, dazu sagt, sehen Sie in der Bildstrecke oben.