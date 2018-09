Diese Wohnungen kriegen Sie für 2178 Franken

Die Mieten sind in der Schweiz im August gegenüber dem Vormonat gesunken. Im Schnitt kostet eine 100 Quadratmeter grosse Wohnung 2178 Franken, wie der Swiss Real Estate Offer Index von Immoscout24 und dem Beratungsunternehmen IAZI AG zeigt.

Welche Wohnung sie in den Städten Zürich, Bern, Basel und Luzern für 2178 Franken Miete bekommen, sehen Sie in der Bildstrecke oben.

Im regionalen Vergleich unterscheiden sich die Mieten allerdings stark. So kostet in der Region Zürich, die dem Kanton Zürich entspricht, die Wohnung deutlich mehr. Im Schnitt zahlen die Mieter hier für eine Bleibe mit 100 Quadratmetern 2629 Franken.

Zürich zieht Mieter an

Naturgemäss sind die Mieten in der Stadt für eine ähnliche Wohnung deutlich höher als auf dem Land und liegen daher über dem Schnitt. «Das grösste Schweizer Zentrum hat in den vergangenen Jahren ein beispielloses Wachstum erlebt», sagt Simon Hurst, Immobilienexperte bei IAZI. Die Finanzbranche sowie zahlreiche internationale Unternehmen wie etwa Google würden viele Leute anziehen. Das Resultat seien viele Zuzüger aus dem In- und Ausland und ein Preisanstieg auch bei den Mieten. Hurst: «Diese zählen zu den höchsten in der Schweiz.»

Spürbar sinken würden die Mieten in Zentren wie Zürich erst, wenn wenn die Menschen massenhaft wegziehen würden. «Seit Jahren beobachten wir aber das Gegenteil», so Hurst. Die Attraktivität der Städte steige dank der wachsenden Zahl von Arbeitsplätzen, Schulen,Unis oder Kulturangeboten. «Es kommen also immer mehr Menschen, während das Wohnraumangebot nur langsam wächst.» Die hohen Mietpreise spiegeln somit die grosse Attraktivität der Zentren wider, sagt Hurst.

Erschwingliche Wohnungen in der Agglo

So wird sich auch an der anhaltenden Wohnungsnot in den meisten Städten nichts ändern. Anders verhält es sich aber laut Hurst in den Agglomerationen. «Dort wurden und werden sehr viele erschwingliche Wohnungen gebaut.»

Tiefer als in Zürich sind die Mieten in der Region Zentralschweiz. Mit 2157 Franken im Schnitt liegen sie aber immer noch über dem gesamtschweizerischen Durchschnitt. In die Region fallen Kantone wie Luzern, Zug, Luzern, Zug, Schwyz, Obwalden, Nidwalden und Uri. Für die hohen Mietpreise sind vor allem die Wirtschaftszentren Zug und Luzern verantwortlich. «Aber auch die Zürich zugewandten Gemeinden des Kantons Schwyz wie Pfäffikon oder Wollerau tragen dazu bei», sagt Hurst.

Gute Arbeitsplätze ziehen Mieter an

In der Region Nordwestschweiz mit den Kantonen Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Aargau liegt der Mietschnitt für eine 100 Quadtratmeter grosse Wohnung bei 2050 Franken. Auch hier zieht die Wirtschaft – vor allem die boomende Pharmabranche mit Roche und Novartis – viele Menschen an und lässt die Mieten steigen. «Dies strahlt auch auf die umliegenden Regionen aus und erklärt das ebenfalls relativ hohe Mietpreiseniveau», so Hurst. In der Stadt Basel selbst liegt dieses weit über dem Schnitt.

1904 Franken bezahlt man hingegen in der Region Mittelland mit den Kantonen Bern, Solothurn, Fribourg, Neuenburg und Jura. In der Stadt Bern lassen die vielen guten Arbeitsplätze in der Bundesverwaltung sowie in Bundesbetrieben wie der SBB die Mieten steigen. In den vielen ländlichen und zum Teil weniger gut erschlossenen Gegenden sind sie aber eher tief.

Mieten dürften in der Stadt steigen



Laut Hurst dürften die Mieten künftig vor allem in den ländlicheren Regionen leicht sinken. «In diesen wurde tendenziell zu viel gebaut, zahlreiche Wohnungen stehen leer», so der Experte. Dies drücke auf die Mieten. In den boomenden Städten dürften die Mietpreise hingegen eher steigen.

