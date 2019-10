Diese drei Wohnformen gewinnen an Akzeptanz

Die Mietpreise klettern ungebremst in die Höhe, Wohneigentum können sich die meisten sowieso nicht leisten. Dafür kommen zunehmend neue Wohnformen auf, wie es im aktuellen Immo-Monitoring von Wüest Partner heisst. Diese drei Arten des Wohnens gewinnen besonders in der Schweiz an Akzeptanz:

Umfrage Ich wohne... ...in einer Mietwohnung

...in einer Wohnung, die mir gehört

...in meinem/unserem eigenen Haus

...in einem gemieteten Haus

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Wohn-Sharing

Airbnb hats populär gemacht: Viele Schweizer vermieten einzelne Zimmer ihrer Wohnung oder ihres Hauses an Drittpersonen. Es wird auch immer üblicher, seine Wohnung während Ferienabwesenheiten komplett weiterzuvermieten. Das ist eine willkommene Gelegenheit, sich etwas dazuzuverdienen – gerade bei den hohen Immo-Preisen. Ein Drittel der von Wüest Partner befragten Personen kann sich gut vorstellen, mindestens ein Zimmer tageweise über Sharing-Plattformen zur Verfügung zu stellen.

Lebst du auch in einer ungewöhnlichen Wohnsituation? Was ist speziell daran? Warum hast du sie gewählt – wenn du überhaupt eine Wahl hattest? Was sind spezielle Vorteile oder Ärgernisse?



Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

Cluster-Wohnung

Cluster-Wohnungen sind eine Art des gemeinschaftlichen Wohnens, bei der Bereiche wie Koch-, Ess- und Hobbyräume von mehreren Mietern geteilt werden. Privat nutzt man in der Regel ein eigenes Schlaf- und Badezimmer. Manchmal ist das Konzept auch mit Mobilitätsleistungen wie Carsharing oder E-Bike-Verleih verbunden. Ein Gemeinschaftsgarten gehört oft auch zu einer Cluster-Wohnung. Besonders Städter, die bereits in Mehrpersonenhaushalten wie etwa einer WG wohnen, können sich laut Wüest Partner vorstellen, in eine Cluster-Wohnung zu ziehen.

Serviced Apartment

Diese Wohnform bietet eher Komfort als Sparpotenzial und richtet sich vor allem an Kleinhaushalte: Den Bewohnern werden möblierte Wohnungen zusammen mit verschiedenen Services angeboten. Dazu gehören meist Wohnungsreinigungen, aber auch ein Abwesenheitsservice oder handwerkliche Dienstleistungen. Entscheidend für die Nachfrage nach solchen Serviced Apartments sei eine exzellente Anbindung an den öffentlichen Verkehr, schreibt Wüest Partner.