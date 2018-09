Diese Versicherten trifft es am härtesten

Die Erhöhung der mittleren Krankenkassenprämie für 2019 um 1,2 Prozent liegt deutlich unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Für die jungen Erwachsenen zwischen 19 und 26 Jahren sinkt die Prämie im nächsten Jahr sogar deutlich.

Umfrage Die Prämien ... ... steigen einfach immer viel zu viel.

... stabilisieren sich jetzt hoffentlich endlich.

... sind doch gar nicht so hoch.

... sind mir egal.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Seit 2008 sind die Krankenkassenprämien jährlich um 3,5 Prozent, seit Inkrafttreten der obligatorischen Krankenversicherung im Jahr 1996 sogar um durchschnittlich 3,9 Prozent pro Jahr gestiegen.

Nicht alle profitieren

Die Veränderungen der Prämien fürs nächste Jahr sind also weniger schmerzhaft als in den Vorjahren. Trotzdem: Längst nicht alle Versicherten in der Schweiz profitieren vom moderaten Anstieg oder gar einer Senkung.

Der Vergleichsdienst Comparis hat für 20 Minuten die extremsten Fälle ausgerechnet (obligatorische Grundversicherung):

• Am stärksten geschröpft wird ein Erwachsener aus dem Kanton Jura, der bei der Swica versichert ist und eine Franchise von 300 Franken gewählt hat. Er zahlt im nächsten Jahr 560.40 Franken mehr pro Jahr.

• Auf Platz zwei der Versicherten, die der Prämienanstieg am härtesten trifft, liegt ein Erwachsener aus dem Kanton Thurgau. Er ist Kunde der Krankenkasse Compact und hat eine Franchise von 300 Franken. Er zahlt im kommenden Jahr 526.80 Franken mehr.

• Auch ein Erwachsener aus dem Kanton Schwyz, der bei der Swica versichert ist, muss deutlich mehr bezahlen. Seine Prämie verteuert sich pro Jahr um 513.60 Franken, wenn er eine Franchise von 300 Franken gewählt hat.

Höchster prozentualer Anstieg

Bei den Prämien für Kinder ist der Anstieg mit plus 2,4 Prozent höher als der mittlere schweizweite Anstieg. So betrifft auch das Beispiel von Comparis mit dem höchsten prozentualen Anstieg ein Kind aus dem Kanton Nidwalden: Wenn seine Eltern das Hausarztmodell gewählt haben und bei der KPT/CPT Kunde sind, zahlen sie nächstes Jahr 20,5 Prozent mehr für die Prämie (+142.80 Franken). Der Anstieg für ein Kind aus dem Kanton Solothurn bei derselben Krankenkasse und mit demselben Modell beträgt 15,6 Prozent (+152.40 Franken).

(vb)