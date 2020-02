Bei 1400 regionalen ÖV-Strecken zahlen wir drauf

33 regionale ÖV-Strecken in der Schweiz sind so unrentabel, dass sie vom Bund überprüft werden. Sie weisen einen Kostendeckungsgrad von unter 10 Prozent auf, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Auch Strecken mit einem Kostendeckungsgrad zwischen 10 und 20 Prozent, die nicht in ländlichem Gebiet liegen, droht das Aus.

Erstmals offengelegte Zahlen von schweizerischen Transportunternehmen zeigen, dass von 1422 Verbindungen des sogenannten regionalen Personenverkehrs nur gerade 18 Strecken rentabel sind, also einen Kostendeckungsgrad von über 100 Prozent erreichen.

Der Rest muss mit Bundesgeldern unterstützt werden – und dies teils sehr stark. Bei fast 500 Linien liegt der Kostendeckungsgrad bei nicht einmal 30 Prozent.

1 Milliarde an Transportunternehmen

Die Kosten für den regionalen Personenverkehr übersteigen die Einnahmen damit bei weitem. Dass Verluste im Regionalverkehr gedeckt werden, ist allerdings dem Service-public-Gedanken geschuldet: Selbst abgelegene Gemeinden sollen in der Schweiz vom öffentlichen Verkehr profitieren können.

Diese regionalen ÖV-Strecken werden daher jedes Jahr zu 50 Prozent von der öffentlichen Hand unterstützt. Rund 1 Milliarde Franken bezahlte der Bund 2018 an schweizerische Transportunternehmen – den Rest übernahmen Kantone und Gemeinden.

Mit der Überprüfung der unrentabelsten Linien drohen nun Konsequenzen: Der Bund könnte sich ab 2022 komplett aus deren Finanzierung verabschieden. Dann müssten Kantone oder Gemeinden einspringen – oder das Angebot würde gestrichen.

Diese Linien werden überprüft

475 Lucens - Chesalles - Moudon

145 Ollon - Panex - Plambuit

151 Bex - Monthey

172 Le Sépey - La Forclaz VD

460 Romont FR - Villaz-St-Pierre - Sédeilles - Rosé - Avry Centre

371 La Chaux-de-Fonds - Les Planchettes (- Biaufond)

51 Bassecourt - Montavon

71 Porrentruy - Hôpital - Bure Casernes

72 Porrentruy - Beurnevésin

74 Porrentruy - Bressaucourt

75 Porrentruy - Villars-sur-Fontenais

76 Porrentruy - Courgenay - Cornol - Charmoille

77 Porrentruy - Alle - Charmoille

12 Delémont - Develier - Charmoille (- Alle)

13 Delémont - Soyhières - Pleigne

14 Delémont - Soyhières - Roggenburg

16 Delémont - Châtillon JU

32 (Rotengraben -) Riehen - Bettingen (- Chrischonaklinik)

92 Reigoldswil - Oberdorf - Bennwil - Hölstein

348 Sins - Dietwil - Gisikon-Root

5 Hochdorf - Römerswil - Herlisberg - Beromünster

193 Bellinzona - Iragna - Biasca

445 Lugano - Bioggio - Lamone

448 Tesserete - Bogno - Maglio di Colla

546 Hüntwangen-Wil - Wasterkingen

28 Beringen - Guntmadingen

543 Schwanden - Sool

120 (Heiden - Eggersriet -) St. Gallen - Engelburg (Nachtangebot)

154 Wittenbach - Bernhardzell - Waldkirch - Arnegg

191 Teufen - Appenzell - Eggerstanden

454 Pfäers - St. Margrethenberg

S27 Siebnen-Wangen - Ziegelbrücke

351 Locarno - Tenero - Magadino



