St. Galler Berge prangen auf Bündnerfleisch-Päckli

Das Bündnerfleisch der Marke Deliswiss wird mit Schweizer Bergen beworben – auf der Packung sind die Churfirsten zu sehen. Das dürfte den einen oder anderen Kunden verwirren, denn diese Berge stehen im Toggenburg im Kanton St. Gallen statt in Graubünden.

Wie SRF berichtet, freut sich Toggenburg Tourismus über die «Gratiswerbung». Offenbar gebe es im Kanton Graubünden keine so markanten Berge wie die Churfirsten, scherzt ein Sprecher der Organisation im Bericht.

Churfirsten als Symbol für die Schweiz

Die Bazenheider Migros-Tochter Micarna, die das Fleisch der Marke Deliswiss herstellt, betont, dass ausser Bündnerfleisch auch andere Produkte so verpackt seien. Die Churfirsten seien ein Symbol für die Schweiz – auch auf dem Bündnerfleisch.

Da die Marke Deliswiss ursprünglich für den Export gedacht war, leuchtet es eher ein, dass man es mit den abgebildeten Bergen nicht so genau nimmt. Nur liefert Micarna längst auch an Denner, wie SRF weiter schreibt. Auch das Bündnerfleisch mit den Toggenburger Bergen gibts in den Filialen der Migros-Tochter.