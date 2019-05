Darum hat es neu eine Box über der Plakatwand

Seit kurzem prangern oberhalb einiger Plakatwände am Hauptbahnhof in Zürich kleine schwarze Kästchen. Bereits am Wochenende fragten sich viele 20-Minuten-Leser, was es mit den Boxen auf sich hat. Jetzt ist klar: Hinter den Kästchen steckt die Plattform Beem von Swisscom. Diese macht es möglich, klassische Werbekampagnen direkt auf das Smartphone der Nutzer zu bringen.

Umfrage Möchtest du, dass Werbung auf dein Handy gesendet werden kann? Ja, wenn ich dadurch von guten Angeboten profitieren kann.

Nein, das ist eine Frechheit.

Ohne meine Erlaubnis sollte das nicht gehen.

Mir ist das egal. Google weiss sowieso schon alles über mich.

Ich verstehe nicht, wie das gehen soll.

Mit Beem lässt sich Werbung also interaktiv machen – sei es, indem Nutzer auf dem Smartphone weitere Informationen oder Angebote anfordern können, Coupons erhalten, Käufe tätigen oder an einem Wettbewerb teilnehmen können.

Keine Zusatz-App nötig

Beem-fähige Plakate der APG senden ein hochfrequentiges Ton-Signal ausserhalb des Hörbereichs von Erwachsenen sowie ein Bluetooth-Signal aus. Empfangen werden diese Signale von der Beem-Plattform, die in die Apps von 20 Minuten, Bluewin und Watson integriert wurden. Hat ein Nutzer eine dieser Apps geöffnet, erscheint ein Hinweis, sobald das Signal empfangen wird. Klickt der Nutzer auf den Hinweis, öffnet sich die Plattform Beem, wo aktuelle Angebote passend zum gesehenen Plakat angezeigt werden.

Weitere Einsatzmöglichkeiten von Beem sind laut Swisscom Kinospots oder TV-Werbung. Bereits nutzbar ist die neue Technologie demnach auf 3+. Die erste Plakatkampagne mit Beem startet am 3. Juni am Hauptbahnhof Zürich.

Analog und digital verknüpfen

Swisscom hat sich mit Beem zum Ziel gesetzt, die analoge und digitale Welt zu verschmelzen. Das umfasse auch Einsatzmöglichkeiten ausserhalb der Werbung. Die Nutzung von Beem sei überall da möglich, wo Menschen mit ihren Smartphones interagierten und eine zusätzliche Informationsebene nutzen wollten. Auch an Events oder in Museen würde sich die Technologie beispielsweise anbieten.

(20M)