Dieses WC ist unbequem, damit alle mehr arbeiten

Auf der Toilette noch schnell durchs Netz surfen oder ein paar Nachrichten versenden – damit ist jetzt Schluss. Das verspricht auf jeden Fall das britische Start-up Standard Toilet.

Umfrage Ein unbequemes WC ist ... total daneben, gehts noch?

irgendwie lustig.

eine gute Idee, dann gehen die Leute schneller wieder arbeiten.

komisch. Ich kann mir das nicht wirklich vorstellen.

Die Firma hat ein unbequemes WC erfunden, damit Mitarbeiter möglichst wenig Zeit auf dem stillen Örtchen verbringen. So soll die Produktivität am Arbeitsplatz gesteigert werden, wie das Unternehmen auf seiner Website schreibt.

Unangenehmer Druck in den Beinen

Denn: In der heutigen Zeit verbringen viele Mitarbeiter auf der Toilette am Arbeitsplatz zu viel Zeit am Handy. Das kostet Arbeitgeber bis zu 4,7 Milliarden Franken jährlich, so das Start-up.

Um die Toilette möglichst unbequem zu machen, ist der Sitz um 11 bis 13 Grad nach vorne geneigt. So ist schon nach wenigen Minuten ein unangenehmer Druck in den Beinen zu spüren. Laut dem Standard-Toilet-Gründer Mahabir Gill ist der WC-Sitz aber nicht so schräg, dass er gesundheitliche Probleme verursachen könnte. «13 Grad sind nicht zu unbequem, aber Sie werden schnell wieder vom Sitz herunterkommen wollen», sagt Gill gegenüber dem Magazin «Wired».

Bessere Beckenmuskeln und weniger Hämorrhoiden

So soll das schräge WC Mitarbeiter nicht nur effizienter machen: Es sei auch besser für deren Gesundheit. Denn traditionelle Toiletten befördern laut Standard Toilet Hämorrhoiden und schwächen die Beckenmuskulatur. Das unbequeme, schiefe Klo hingegen trainiere die Beckenmuskeln und reduziere das Risiko von Hämorrhoiden.

Deshalb sollen die schrägen WCs nicht nur in Büros installiert werden, sondern auch an öffentlichen Orten, Zügen und Restaurants zum Einsatz kommen. Auch der englische Toilettenverband British Toilet Association hat die Anti-Hämorrhoiden-Toiletten für gut befunden. Die Kosten für eine schiefe Toilette belaufen sich auf umgerechnet 190 bis 640 Franken.

(bsc)