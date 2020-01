Digitec Galaxus führt Expresslieferung ein

Stadtzürcher können bei Digitec Galaxus vorrätige Produkte neu werktags bis 13 Uhr online bestellen und bekommen den Einkauf noch am gleichen Abend geliefert. Für die rund 2000 Artikel in der Digitec-Filiale im Zürcher Technopark gilt eine spätere Bestellfrist bis 15 Uhr, um sie noch am gleichen Abend zu bekommen. Für den Service verlangt der Händler keinen Aufpreis.

Umfrage Wie viel Wert legen Sie beim Online-Shopping auf kurze Lieferzeiten? Das ist mir sehr wichtig. Mehr als zwei Tage sollte die Lieferung nicht brauchen. 51 % 51 % Ich bin eher geduldig. Drei bis fünf Tage sind in Ordnung. 28 % 28 % Die Lieferzeit ist mir egal – Hauptsache, die Ware kommt an. 11 % 11 % Sehr viel Wert. Lieferung am selben Tag sollte zum Standard werden. 10 % 10 % Insgesamt 3030 Teilnehmer

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Kuriere der Post-Tochter Notime bringen das Produkt in einem E-Mobil in der Originalverpackung ohne Versandkarton oder Füllmaterial zum Kunden, wie Notime-Sprecherin Desirée Barandun auf Anfrage zu 20 Minuten sagt. Digitec Galaxus startete das Pilotprojekt heute und will den Service bei Erfolg auch in anderen Städten anbieten, wie die Migros-Tochter in einer Mitteilung schreibt.

Zusatzkosten bei Zalando & Co.

Auch andere Onlinehändler wie Zalando, Brack und Microspot bieten mancherorts Zustellungen am gleichen Tag an und arbeiten

mit Notime zusammen. Die spätmöglichsten Bestelltermine für die Lieferung am gleichen Tag enden aber meist früher als bei Digitec, es wird oft ein Aufpreis verlangt und die Produkte gelangen im Versandkarton zum Kunden. Bei Amazon ist die Lieferung am gleichen Tag in der Schweiz nicht möglich, wie ein Sprecher auf Anfrage sagt.

GfK-Handelsexperte Michel Rahm findet es höchste Zeit, dass Onlinehändler die Logistikthemen angehen, wie er sagt. «Die Lieferzeit war bisher der Flaschenhals im Onlinehandel. Im Vergleich mit dem stationären Handel dauerte es zu lange, bis der Kunde das Produkt in den Händen hielt.»

(fpo)