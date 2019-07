Digitec Galaxus lanciert Handy-Abo

Digitec Galaxus hat diesen Monat ein eigenes Handy-Abo lanciert. Das Angebot namens Digitec Connect ist für eine Grundgebühr von 25 Franken pro Monat erhältlich und beinhaltet eine Flatrate für Anrufe und SMS sowie 3 Gigabyte Datenvolumen. Pro weiteres Gigabyte werden 6 Franken verlangt. Monatlich zahlt man maximal 49 Franken.

Was das Roaming im Ausland angeht, sind je nach Zone ein Gigabyte Daten dabei. Auf der Website von Digitec Galaxus heisst es, die Firma buche im Ausland nicht automatisch Daten ab. Auch wenn man vergesse, die mobilen Daten auszuschalten, gebe es darum «keine bösen Überraschungen».

Lob vom Telecom-Experten

Die Migros-Tochter erhält Lob für ihre Preisgestaltung: «Für Kunden, denen 3 Gigabyte Datenvolumen in der Schweiz ausreichen, ist das neue Abo von Digitec Galaxus eines der günstigsten Angebote auf dem Schweizer Markt», schreibt etwa Telecom-Experte Ralf Beyeler von Moneyland.ch in seiner Analyse.

Allerdings kritisiert er die Roaming-Preise in bestimmten europäischen Ländern. So koste das Gigabyte in Mazedonien 160 Franken. In den meisten Ländern ausserhalb Europas sind es sogar 780 Franken. Vielnutzer würden bei der Konkurrenz zudem bessere Roaming-Angebote finden. Digitec Galaxus selbst empfiehlt, bei längeren Aufenthalten im Ausland eine eigene Sim-Karte vor Ort zu kaufen.

Lancierung ohne viel Lärm

Obwohl die Website zum neuen Angebot schon seit Montag live ist, hat Digitec Galaxus bisher nicht offiziell über das Angebot informiert. Bei der Firma heisst es auf Anfrage von 20 Minuten, das Abo sei öffentlich erhältlich und die treusten Kunden habe man bereits darauf aufmerksam gemacht.

Warum will der Onlinehändler jetzt auch in den Telecom-Markt einsteigen? Das sei ein naheliegender Schritt, sagt Sprecher Tobias Billeter zu 20 Minuten: Smartphones würden zu den meistverkauften Produkten und «zur DNA» des Händlers gehören. Und: «Wir wollten ein Abo machen, das einfacher ist als die Lösungen der Konkurrenz und das zum besten Preis», sagt Oliver Herren, CIO und Mitgründer des Unternehmens.

Sunrise-Netz

Digitec Connect läuft über das Netz von Sunrise. Wer sich nicht sicher ist, kann das Abo kostenlos ausprobieren: Im ersten Monat entfällt die Grundgebühr, wirbt Digitec Galaxus. Die Kündigung sei jederzeit möglich.

Digitec Galaxus bietet zudem eine Spezialoption namens «Family + Friends». Damit können Kunden bis zu fünf Abos über das gleiche Kundenkonto verwalten. Die Grundgebühr von 25 Franken bleibt zwar gleich, doch die inkludierten nationalen Daten steigen: Pro Abo erhält jeder Kunde je ein Gigabyte dazu. Sind es insgesamt 5 Abos, bekommen die Kunden eine Schweiz-Flatrate.