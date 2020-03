So bereiten sich Läden und Hotels auf das Virus vor

Das Coronavirus breitet sich in der Schweiz immer weiter aus. Um eine weitere Verbreitung zu verhindern rät der Bund, Personenkontakte zu verhindern – auch bei der Arbeit. Doch in gewissen Branchen ist das nicht möglich. Wer an einer Kasse oder an der Rezeption arbeitet, hat zwangsläufig Kontakt mit anderen Menschen.

Personen mit Kundenkontakt sind also besonders gefährdet sich anzustecken. In den meisten Betrieben werden deshalb bereits erste Vorsichtsmassnahmen getroffen. So reagieren die Branchen auf das Coronavirus:

Detailhandel

Die Ausbreitung des Coronavirus belastet den Detailhandel auf mehreren Ebenen: So hat die Angst vor dem Virus bei den Kunden zu Hamsterkäufen geführt. Trotzdem müssen die Läden weiterhin alle Güter zur Verfügung stellen. Das bedeutet, dass die Versorgung aufrecht erhalten werden muss. Deshalb hat die Migros in den Verteilzentren bereits die personellen Kapazitäten erhöht. Noch gebe es keine Engpässe.

Gleichzeitig müssen die Angestellten mit Kundenkontakt geschützt werden: So hat der Verband der Detailunternehmen Swiss Retail Federation seinen Mitgliedern geraten, allen Mitarbeitern Desinfektionsmittel zu Verfügung zu stellen. Auch sollen Türklinken regelmässig desinfiziert werden, wie die Verbandsdirektorin Dagmar Jenni erklärt.

In Absprache mit dem BAG sei beschlossen worden, dass Mitarbeiter keine Masken tragen müssen – denn das sei nicht sinnvoll. «Sollte das BAG seine Meinung diesbezüglich anpassen, haben wir unsere Mitglieder schon vor Wochen angewiesen, etwaige Lagerbestände an Masken für Mitarbeiter, die Kundenkontakt haben, zurückzuhalten.»

Gastronomie

Noch werden die meisten Schweizer Restaurants und Bars gut besucht. Das zeigt ein Besuch an der Zürcher Langstrasse. Ein Gastronom vor Ort sagt, er habe Desinfektionsmittel in der Toilette aufgestellt und die Mitarbeiter aufgefordert, ihre Hände öfters zu waschen.

Trotzdem könnte eine weitere Ausbreitung des Virus zu leeren Restaurants und Bars führen. So fehlen bereits die Touristen in den hiesigen Restaurants: «Viele europäische Gäste stornieren ihre geplanten Reisen, auch in die Schweiz», sagt Rudolf Minsch.

«Dann müssten wohl einige Betriebe das Modell der Kurzarbeit einführen», so Minsch. Nur so könnten die wirtschaftlichen Schäden in Grenzen gehalten werden. Gerade kleinere Betriebe drohen ohne eine solche Massnahmen rasch finanzielle Engpässe.

Tourismus

Wegen dem Coronavirus reisen nur noch wenige Chinesen in die Schweiz. Das hat im Februar zu Umsatzeinbussen von bis zu 20 Millionen Franken geführt, wie Schweiz-Tourismus-Direktor Martin Nydegger an der Jahresmedienkonferenz sagte.

Damit nicht genug: Dass alle Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern bis zum 15. März abgesagt werden müssen, setzt dem Tourismus ebenfalls zu. Hotelaufenthalte werden annulliert, Konferenzen abgesagt und grosse Firmen stoppen ihre Reisen, wie Schweiz Tourismus auf seiner Homepage schreibt. Genaue Zahlen gibt es noch nicht. Besonders betroffen seien die Regionen, in denen Veranstaltung hätten stattfinden sollen.

Pendelt sich die Lage nicht bald wieder ein, könnten die Schweizer Hotels immer weniger Gäste verzeichnen. Dass einzelne Hotels dann den Betrieb einstellen, sei möglich, wie Chefökonom Minsch sagt. «Es ist aber fraglich ob das sinnvoll und zielführend ist.» Viel eher werde auch in dieser Branche die Kurzarbeit eingeführt. «Ansonsten explodieren die Kosten für die Betriebe.»

Industrie

Wegen dem Coronavirus haben viele chinesische Firmen ihren Betrieb eingestellt. Das merkt nun auch die Schweizer Industrie: Einige Unternehmen leiden unter Engpässen bei Lieferungen aus China. Besonders betroffen sind Abnehmer von Elektronikteilen oder von Hardware.

«Immer mehr Betriebe stellen deshalb den Antrag auf Kurzarbeit», sagt Chefökonom Minsch. Denn wird das Pensum von allen Mitarbeitern reduziert, müssen keine Entlassungen getätigt werden. Die Arbeitslosenversicherung übernehme dann die Differenzkosten. «Nach der Finanzkrise 2009 etwa oder auch 2011 hat sich das Instrument der Kurzarbeit sehr bewährt und Jobs gesichert.»

Die Ansteckungsgefahr bei den Mitarbeitern in der Industrie sei eher gering. «Man arbeitet in dieser Branche nicht sehr eng beieinander», erklärt Minsch. Es sei aber sicher sinnvoll, im Pausenraum genug Abstand zu halten oder den Pausenraum an sich zu meiden.