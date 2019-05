Durchfall-Bakterien in Weichkäse gefunden

Warnung Darum geht es

In einer Mitteilung erlässt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV eine öffentliche Warnung. Über das europäische Schnellwarnsystem RASFF wurde es informiert, dass zwei Sorten eines Rohmilchweichkäses aus Frankreich mit E.coli O26 kontaminiert sein könnten. Eine Gesundheitsgefährdung könne nicht ausgeschlossen werden. Das BLV empfiehlt deshalb, den Käse nicht zu konsumieren.

Produkt Um diesen Käse geht es

Betroffen sind die beiden Rohmilchweichkäsesorten Saint Félicien (180 g) und Saint Marcellin (80 g) des französischen Herstellers Fromagerie Alpine in Romans. Sie haben die Warenlose L032 bis L116 und ein Mindesthaltbarkeitsdatum vom 8.3.2019 bis am 31.5.2019. Die beiden Käse werden in diversen Detailhandelsgeschäften der Schweiz verkauft, darunter auch bei Coop und Migros.

Läden Das tun die Verkäufer

Coop hat bereits vor zwei Tagen eine Rückrufaktion gestartet. Der Verkauf des Saint Marcellin wurde sofort eingestellt, heisst es in einer Mitteilung. Erhältlich war er in einigen Coop-Supermärkten und bei Coop City. Kunden, die den Käse gekauft haben, können ihn zurückgeben.

Kunden Das können Sie jetzt tun

Das BLV rät davon ab, den betroffenen Käse zu konsumieren. Sollten Symptome wie fiebrige Magen-Darm-Erkrankungen mit Erbrechen, Durchfall oder Bauchkrämpfe auftreten, sollte man einen Arzt konsultieren. In schweren Fällen könnte eine Nierenschädigung auftreten.

