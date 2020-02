On spart 5,6 Millionen Franken dank «The Rock»

Die Schweizer Schuhmarke On ist auf der Weltbühne immer präsenter: Filmstar Dwayne «The Rock» Johnson trug die Sneakers gestern in einer Pre-Show der Superbowl und stellte die Spieler der US-Football-Teams vor, bevor diese auf den Rasen liefen.

Umfrage Trägst du Schuhe von On? Nein, die würde ich nie anziehen.

Das interessiert mich nicht.

Nein, aber überlege mir, welche zu kaufen.

Das interessiert mich nicht.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Die Gratiswerbung ist für On ein Glückstreffer. Man freue sich besonders darüber, dass Persönlichkeiten wie Dwayne Johnson normale Fans von On seien, sagt Olivier Bernhard zu 20 Minuten. Der On-Mitgründer betont: «Wir haben keinen Deal mit Dwayne Johnson.» Beim Schuh des Schauspielers handle es sich um das Modell Cloud X, das zum Laufen und für Fitness konzipiert sei.

5,6 Millionen Franken gespart

Gleich nach Johnsons Auftritt generierte die Website von On einen riesigen Kunden-Ansturm. «Der On-Server hatte kurzfristig längere Ladezeiten wegen der vielen Anfragen», so Bernhard. Abgestürzt sei die Seite allerdings nicht. Mittlerweile laufe alles wieder rund.

Mit dem Auftritt von Johnson hat On Millionen Franken gespart. Denn Werbung während der Superbowl kostet astronomische Summen, handelt es sich beim Liga-Endspiel um einen der grössten Sportanlässe der Welt. Im Schnitt kostet ein 30 Sekunden langer Spot laut «Adweek» rund 5,6 Millionen Dollar. 2013 lagen die Preise noch bei rund 4 Millionen Dollar.

Federer an Bord

On sorgt seit letztem November immer wieder für Aufsehen. Damals gab die Marke bekannt, dass Tennisstar Roger Federer in die Firma investiert. Seither geht der Name der Marke um die Welt. Eine Funktion soll Federer bei On nicht anstreben. Er nimmt aber bereits Einfluss auf die Produktentwicklung. Nächstes Jahr sollen erste On-Schuhe auf den Markt kommen, bei denen Federer mitgewirkt hat.

(dob)