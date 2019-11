Kunden ärgern sich über E-Banking der ZKB

Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) kämpft mit technischen Problemen. Wie Leser berichten, lassen sich seit dem Wochenende keine Zahlungen oder Überweisungen mehr tätigen. «Gar nichts geht mehr», sagt etwa Leser Rolf K.* zu 20 Minuten.

Bei der ZKB heisst es, die Unterbrüche im Service seien die Folge von geplanten Wartungsarbeiten am Wochenende. Bis wann die Probleme behoben sein werden, konnte die Bank am Montagvormittag noch nicht sagen. Man arbeite aber mit Hochdruck an der Behebung und entschuldige sich für die Unannehmlichkeiten, sagt ein Sprecher zu 20 Minuten.

*Name geändert

(rkn)