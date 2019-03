Wie viel Aufwand ist für 1 ECTS wirklich nötig?

Was bedeutet ECTS überhaupt?



Die Abkürzung ECTS steht für «European Credit Transfer System». Umgangssprachlich wird im Studium oft auch einfach von Credits gesprochen. Diese Credits sind eine Masseinheit für den Aufwand, den du für ein bestimmtes Fach aufbringen musst. Dank den Credits wird das Leistungssystem von Hochschulen in ganz Europa verständlicher und Abschlüsse können besser miteinander verglichen werden. Zudem wurde durch die Einführung des ECTS das Wechseln von einer Uni an eine andere massiv vereinfacht. So kannst du nun beispielsweise problemlos ein Semester im Ausland studieren und dir die dabei belegten Kurse anrechnen lassen.

Wie viel muss ich leisten, um einen ECTS-Punkt zu erhalten?

Ein Credit entspricht etwa 30 Arbeitsstunden. Kannst du mit dem Belegen eines Fachs sechs Credits erlangen, solltest du etwa 180 Stunden dafür aufwenden. Darin integriert sind Vorlesungszeit, so wie auch die Zeit die du für die Vor- und Nachbearbeitung und zum Lernen brauchst. Höchstwahrscheinlich benötigst du tatsächlich nicht den ganzen Umfang der dir empfohlenen Zeit, um deine Leistung zu erbringen. Realistisch betrachtet wirst du selten tatsächlich jede Vorlesung besuchen, vor- und nachbearbeiten, alle Texte vollständig lesen und den Inhalt danach noch mit deinen Kommilitonen besprechen.

Wie nutze ich meine Zeit effizient, um mir meine Credits zu erarbeiten?

Wichtig ist, dass du möglichst zu Beginn deines Studiums herausfindest, wie du am besten lernst, so kannst du deine Zeit bestmöglich nutzen. Dazu solltest du dir Gedanken darüber machen, welcher Lerntyp du bist.

1. Die Leseratte

Pflichtlektüre ist Pflicht, das ist klipp und klar für dich. Du verschlingst das 500-seitige Buch über statistische Kennwerte in zwei Tagen und lernst dabei mehr, als du jemals in einer Vorlesung hättest aufnehmen können. Kurz vor der Prüfung überfliegst du den Brocken nochmals, um dir die Definitionen richtig einzuprägen. Während deine Kollegen eine hitzige Diskussion darüber führen, was ein Alpha- und was ein Beta-Fehler ist, konzentrierst du dich lieber aufs geschriebene Wort.

2. Der aufmerksame Vorlesungsbesucher

Die Dozenten kennen dich alle beim Namen, weil du in jeder Vorlesung anwesend bist und deinen Stammplatz in der ersten Reihe besetzt. Du saugst die Informationen auf und läufst zufrieden aus dem Saal – du hast tatsächlich was gelernt! Das «Pflicht» in Pflichtlektüre ignorierst du jedoch galant, Lesen empfindest du als komplett unnötig, da du dir dabei nichts merken kannst.

3. Die Schwaffeltante

«Häää, aber können wir das bitte nochmals besprechen? Ich verstehe es nicht!» Dich findet man nie in einer Bibliothek, denn du kannst nicht leise lernen. Mit deinen Kollegen triffst du dich an einem gemütlichen Ort, wo ihr Übungen gemeinsam durchgehen könnt. Auch wenn es manchmal etwas länger dauert: Du musst den Stoff besprechen, um ihn dir merken zu können.

4. Der Künstler

Zu Beginn des Studiums legst du dir ein gigantisches Whiteboard zu. Mit Mindmaps, Skizzen und Diagrammen zeichnest du Kunstwerke aus dem zu lernenden Stoff. Die visuelle Darstellung hilft dir, die Materie zu verarbeiten und aufzunehmen. Vorlesungen besuchst du selten, denn das gesprochene Wort geht bei dir zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus.

