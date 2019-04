Erst blasen, dann losfahren

Einsteigen, blasen – und erst dann losfahren: Was für Busfahrer, Lokführer und Taxifahrer in skandinavischen Ländern bereits zum Alltag gehört, soll laut EU bald für jeden Autofahrer gelten. Denn um die Sicherheit auf Europas Strassen zu erhöhen, haben die Unterhändler des Europäischen Parlaments Ende März diverse Massnahmen abgesegnet – unter ihnen auch Alkohol-Wegfahrsperren, die bald in allen Autos eingebaut werden sollen.

Umfrage Fahren Sie Auto, wenn Sie Alkohol getrunken haben? Nach Alkoholkonsum setze ich mich nie ans Steuer.

Ich fahre nur mit dem Auto nach Hause, wenn ich nicht mehr als 0,5 Promille Alkohol im Blut habe.

Ich setze mich auch ans Steuer, wenn ich zu viel getrunken habe.

Auswärts trinke ich keinen Alkohol.

Allerdings sind Meldungen, dass die EU ab 2022 die serienmässige Einführung von sogenannten Alcolocks plant, nicht ganz korrekt. Brüssel will lediglich «das Ausrüsten von Neufahrzeugen ab 2022 mit einer technischen Vorbereitung zum Einbau von Alcolocks» vorschreiben lassen, wie der Touring-Club Schweiz auf Anfrage präzisiert.

Blasen wie beim Polizisten

Zu vergleichen ist das in etwa mit einer Handyvorbereitung im Auto. Damit würde der Einbau der Technik, der zurzeit noch über tausend Franken kostet, bei Bedarf deutlich günstiger. Heute besteht ein Alcolock aus zwei Bestandteilen: einem in Reichweite des Fahrersitzes angebrachten Handgerät zum Reinblasen samt Messanzeige und einer Steuereinheit, die normalerweise unterhalb der Armaturenabdeckung installiert ist.

Funktionieren tut die Sperre ähnlich wie eine Alkoholkontrolle durch die Polizei. Der Fahrer betätigt die Zündung. Darauf erscheint per Warnung die Aufforderung zur Atemprobe. Das Handgerät misst die Alkoholkonzentration der Luft, nach rund fünf Sekunden wird auf einer Anzeige das Ergebnis angezeigt. Liegt der gemessene Wert des Atemalkohols nicht über einem vorher programmierten Grenzwert, gibt das Steuergerät den Startstrom automatisch frei. Wird eine zu hohe Alkoholkonzentration in der Atemluft des Fahrers gemessen, blockiert das Steuergerät den Anlasser – und damit die Startfunktion des Motors.

Nur bei schweren Fällen

In Europa wird der Einbau von Alkohol-Wegfahrsperren ab Werk zurzeit ausschliesslich von Volvo angeboten. Dort heisst das System Alcoguard. Ein nachträglicher Einbau ist aber für fast alle Automarken möglich. Die Kosten für die Aufrüstung betragen in der Schweiz rund 1500 Franken. Geht es nach der EU, soll ab 2022 jeder Neuwagen serienmässig über die Voraussetzung verfügen, eine Wegfahrsperre einbauen zu können.

Hintergrund sind neue Zahlen über Unfälle im europäischen Strassenverkehr. Laut einer EU-Kommission kamen 2017 rund 25’300 Menschen bei Unfällen ums Leben; 90 Prozent der Unfälle gingen auf menschliches Versagen zurück. Dank den vorgeschlagenen Massnahmen, zu denen auch ein Müdigkeitsdetektor, eine Unfall-Blackbox sowie eine serienmässig eingebaute Tempo-Bremse gehören, sollen in den nächsten 15 Jahren rund 25’000 Verkehrstote vermieden werden.

Alcolock-Sperren kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, denn Alkoholmissbrauch ist in Europa für rund 25 Prozent der Verkehrstoten verantwortlich. Die EU führt deshalb seit Jahren Studien zur Wirksamkeit von Alkohol-Zündschlosssperren durch. Diese belegen, dass die Geräte bei alkoholauffälligen Fahrern bezüglich der Rückfälligkeit effektiver sind als herkömmliche Bestrafungsmethoden wie Führerausweisentzug oder Geldbussen.

Tatsächlich befürwortet auch der TCS den Einsatz von solchen Wegfahrsperren. Allerdings «nur bei Wiederholungstätern oder bei besonders gravierenden Fällen, bei denen mit einem Blutalkoholwert von mehr als 1,6 Promille ein Fahrzeug gelenkt wurde», wie man auf Anfrage von 20 Minuten mitteilt.



(srt)