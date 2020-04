Marcel Ospel stirbt im Alter von 70 Jahren

Sieben Jahre lang war Marcel Ospel der Verwaltungsratspräsident der UBS. Nun ist der ehemalige Bankmanager verstorben. Wie seine Witwe der «BaZ» mitteilt, starb er nach langer Krankheit in der Nacht auf Sonntag.

Ospel wuchs im Kleinbasel auf und absolvierte eine kaufmännische Berufslehre sowie die Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule in Basel. Mit 27 Jahren begann er für den Schweizerischen Bankverein zu arbeiten. Diesem blieb er bis zur Fusion im Jahr 1997 treu.

Im April 2001 wurde er zum Verwaltungsratspräsidenten der UBS gewählt. Dieses Amt übte Ospel bis ins Jahr 2008 aus. Unter Ospels Leitung folgten für die UBS die «goldenen» Jahre: 2005 und 2006 wurden Rekordgewinne von über zehn Milliarden Franken erzielt.

In der Finanzkrise in den Jahren 2007 und 2008 fällt Ospel mit seiner UBS tief. Die UBS, an der Börse damals rund 300 Milliarden Franken wert, muss Verluste in der Höhe von mehreren Milliarden bekannt geben.

(fss)