Das stresst die Schweizer am meisten

Die Schweiz ist ein Land, in dem sich die Menschen oft gestresst fühlen. 4 Prozent gaben in einer Umfrage an, dass sie fast immer oder immer Stress empfinden. 27 Prozent der Befragten fühlen sich häufig gestresst. Nur in Deutschland ist das Stresslevel höher. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie von Schweiz Tourismus.

Empfundener Stress im Ländervergleich

Für die Studie wurden 2000 Personen aus der Schweiz sowie jeweils 800 aus Frankreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und den Niederlanden befragt.

Auf die Frage, was die Schweizer konkret stresst, lag der Job an erster Stelle. Drei Viertel der Befragten gab an, sich durch die Anforderungen in der Berufswelt oft oder manchmal unter Druck zu fühlen. Die ständige Erreichbarkeit folgt an zweiter Stelle.



Die häufigsten Stressfaktoren

Generell ist die Mehrheit der Schweizer (56 Prozent) der Meinung, dass im eigenen Land zu viel gearbeitet wird. Damit liegt die Schweiz im Ländervergleich an der Spitze. In Deutschland ist es die Hälfte der Befragten, denen die Arbeitszeit zu hoch ist, in Frankreich sind es 45 Prozent. «Die Einschätzung in den fünf Ländern hängt nicht zuletzt mit der dort jeweils üblichen Wochenarbeitszeit zusammen», schreiben die Studienautoren. Diese sei in der Schweiz im europäischen Vergleich hoch.



So wird die Arbeitszeit empfunden

Einen Ausgleich suchen die Schweizer gemäss der Studie am liebsten im Freien. Fast drei Viertel der Befragten können sich besonders gut in der Natur von Druck und Stress erholen. Das eigene Zuhause folgt auf Platz zwei der beliebtesten Erholungsorte. Dort können zwei von drei Befragten besonders gut runterfahren.



Wo sich die Schweizer am besten erholen

In keinem anderen Land steht die Natur als Erholungsort so klar an der Spitze wie in der Schweiz. Die Bewegung im Freien wird von den Befragten als eine der wichtigsten Aktivitäten zum Ausgleich von Druck und Stress angesehen. An zweiter Stelle folgen Lesen, Fernsehen, Musizieren oder das Abschalten am Computer.



Beliebteste Tätigkeiten zur Erholung

