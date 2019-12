Eine Tasse Kaffee kostet jetzt erstmals weniger

Eine Tasse Kaffee kostet in der Deutschschweiz durchschnittlich 4.22 Franken. Das sind 3 Rappen weniger als letztes Jahr. Damit ist der Preis für eine Tasse Kaffee zum ersten Mal zurückgegangen, wie der Branchenverband Cafetiersuisse mitteilt. Es ist der erste Preisrückgang seit der Verband die durchschnittlichen Kaffeepreise erhebt.

Das dürfte die Schweizer freuen. Denn durchschnittlich werden hierzulande 975 Tassen Kaffee pro Jahr getrunken. Damit gehört die Schweiz zur Weltspitze in Sachen Kaffeekonsum. Durch den Preisrückgang von 3 Rappen pro Tasse sparen die Kaffeeliebhaber dieses Jahr also fast 30 Franken im Jahr.

Kaffee kostet auf dem Land weniger

Eine Tasse Kaffee kostet je nach Kanton aber unterschiedlich viel. So liegt der Preis im Kanton Bern im Schnitt bei 4.04 Franken, während er sich in Basel-Landschaft auf 4.12 Franken und im Kanton Zürich auf 4.35 Franken beläuft.

Die Preise für eine Tasse Kaffee schwanken auch zwischen Land und Stadt. So ist Kaffee in einem Restaurant in der Stadt oft teurer, doch: «Der Preisunterschied zwischen städtischen und ländlichen Regionen nimmt weiter ab», erklärt Hans-Peter Oettli, der Präsident von Cafetiersuisse.

Grund für den Preisrückgang ist der aktuell niedrige Kaffeepreis auf dem Weltmarkt. Cafetiersuisse geht davon aus, dass der Preis für eine Tasse Kaffee in der Deutschschweiz immer einheitlicher werden wird. Schlussendlich sei die Preisgestaltung aber Sache der einzelnen Betriebe.



(bsc)