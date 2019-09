«Sei Masochist und akzeptiere, zu leiden»

Elmar Mock hat in den 80er-Jahren die Swatch erfunden und damit die Schweizer Uhrenindustrie gerettet. Als Erfinder hat der 65-Jährige mittlerweile rund 180 Patente mit seinem Namen registrieren lassen. Mit seiner Innovationsfabrik Creaholic mit Sitz in Biel tüftelt er an weiteren Erfindungen. Zu seinen Kunden zählen BMW, Nestlé, Roche oder Ikea. 20 Minuten hat Mock im Rahmen der Xing-Veranstaltung «New Work Sessions» in Zürich getroffen.

Herr Mock, stehen Sie am Morgen auf und sagen: «Heute erfinde ich etwas»?

Ich plane das nie, denn Erfindungen sind Teamarbeit. Gemeinsam bringen wir Dinge zusammen, die vorher nicht zusammenpassten. Das ist wie Lego spielen. Wir kreieren Lösungen, die das Leben vereinfachen. Dafür beobachte ich viel, stelle viele Fragen und habe Spass dabei. Daher hatte ich nie das Gefühl, dass ich jemals gearbeitet habe.

Das ist doch eine Floskel, die alle erfolgreichen Menschen von sich geben.

Ich war 26, als ich die Swatch erfunden habe, und mit 32 gründete ich meine Firma. Damals wusste ich nie, was in drei Monaten sein würde. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, mit dieser Unsicherheit leben zu wollen. Dafür habe ich immer das gemacht, was mich interessiert und mir Freude bereitet.

Man sagt, Apple kreiere mit den Produkten Bedürfnisse, statt diese nur zu befriedigen. Machen Sie das auch?

Bedürfnisse kreiert man nicht, sondern man entdeckt sie. Oft sind Bedürfnisse nicht befriedigt. Das heisst aber nicht, dass sie nicht da waren. Menschen sind sich häufig nicht bewusst, dass sie dieses oder jenes Bedürfnis haben. Auch Apple hat genau überlegt, was die Kunden wollen.

Wann ist eine Idee eine gute Idee?

Es gibt viele gute Ideen. Doch sie sind nichts, wenn man sie nicht realisiert. Ein Kind zu machen, ist einfach. Aber nachher muss man es 20 Jahre begleiten und es erziehen. Das ist das Gleiche wie mit den Ideen. Sie sind nur ein kleiner Teil einer Erfindung und der Anfang einer langen Geschichte.

Welche Tipps haben Sie für Gründer eines Start-ups?

Sei ein Masochist und akzeptiere, wenn du leidest, denn eine Firmengründung kostet Nerven. Und akzeptiere, dass du nie reich sein wirst. Wenn man Millionär sein will, dann soll man auf der Bank Karriere machen. Geld darf nie das Ziel sein, sondern höchstens ein Resultat.

Kann man auch in einem langweiligen Job kreativ sein?

Die Frage ist, ob man kreativ sein muss. Jeder muss für sich entscheiden, wo er glücklich ist. Es ist auch keine Schande, einer normalen Arbeit nachzugehen. Aber man muss Spass haben und einen Sinn in der Arbeit sehen, dann ist man auch gut darin. Kreativität ist nicht das Ziel. Man muss einfach die Stelle finden, wo man sich wohl fühlt.

Wie sieht kreative Unternehmensführung aus?

Eine militärische Führung ist heute nicht mehr gefragt. Man muss die Mitarbeiter mitdenken lassen. So kann man die kollektiven Fähigkeiten nutzen. Was die Kreativität tötet, ist, wenn das Vertrauen in die eigenen Mitarbeiter verloren geht. Chefs müssen also nicht nur führen, sondern auch Vertrauen aufbauen können. Der Teamgeist in einer Firma ist elementar.