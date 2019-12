Am Montag knackte die Tesla-Aktie einen Rekord und schaffte es erstmals kurzzeitig auf ein Hoch von über 420 Dollar. Tesla-CEO Elon Musk hatte natürlich gleich den passenden Tweet parat: «Die Aktie ist so high lol», witzelte der Milliardär.

Umfrage Musk sollte... ...mehr komisches Zeug twittern

...auf Twitter etwas zurückhaltender sein

...so weitermachen wie bisher

Whoa … the stock is so high lol — Elon Musk (@elonmusk) December 23, 2019

Der Gründer des E-Auto-Bauers ist dafür bekannt, auf Twitter gelegentlich Schabernack zu treiben. Das hatte ihm 2018 Ärger eingebrockt, als die US-Börsenaufsicht ihn zu einer Strafe von 20 Millionen Dollar verdonnerte. Damals hatte er über den Nachrichtendienst bekannt gegeben, dass er Tesla zu 420 Dollar pro Aktie von der Börse nehmen möchte – fälschlicherweise gab er an, die Finanzierung dafür sei bereits gesichert.

Musks Tweets bescherten ihm dieses Jahr immerhin keinen vergleichbaren Ärger. Ziemlich komisch waren einige davon aber trotzdem. Was Elon Musk 2019 alles an Merkwürdigem getwittert hat, siehst du in der Bildstrecke oben.