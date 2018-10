Elon Musk eröffnet Loop-Tunnel noch 2018

Elon Musk mag alles, was schnell ist. Im Dezember will der Gründer der Boring Company in Los Angeles zwischen Downtown und Torrance einen Highspeed-Tunnel eröffnen – gegenüber vom SpaceX-Hauptquartier. Damit will die Firma helfen, Staus zu vermeiden, und einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Content-Kooperation mit Pro 7/Sat 1.

