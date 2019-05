Elon Musk warnt vor Tesla-Pleite

Die Aktionäre freuten sich, als Tesla kürzlich eine Kapitalspritze von 2,7 Milliarden Dollar erhielt. Doch der CEO des Autobauers warnt: Tesla droht, diese Mittel gleich wieder zu verlieren. In einer E-Mail an die Belegschaft schreibt Musk, das Unternehmen werde in 10 Monaten pleite sein, wenn Tesla weiterhin so durch seine Cash-Reserven brenne wie im ersten Quartal 2019. Das E-Mail liegt dem Nachrichtenportal «Reuters» vor.

Umfrage Würden Sie einen Tesla kaufen? Nein, den kann ich mir nicht leisten.

Nein, ich stehe auf Verbrennungsmotoren.

Wer ist Tesla?

Ich fahre bereits einen Tesla.

Ja, ich werde eines Tages einen Tesla kaufen.

Als Konsequenz will Musk die Ausgaben der Firma genauer unter die Lupe nehmen: «Alle Ausgaben, etwa für Bauteile, Löhne, Reisekosten oder Mieten – jede Zahlung aus unserem Bankkonto wird überprüft.» Bereits vor einem Jahr hatte Musk seine Finanzabteilung angehalten, die Ausgaben der Firma nach Sparmöglichkeiten zu durchkämmen.

Tesla meint es ernst mit dem Sparen: Anfang Jahr hatte die Firma 7 Prozent seiner Arbeitsstellen gekürzt. Bereits ein halbes Jahr vorher hatte Tesla bereits 9 Prozent der Jobs gestrichen – das betraf rund 4000 Stellen (siehe Bildstrecke oben).

(rkn)