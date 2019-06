Energydrink von Coca-Cola droht der Stopp

Coca-Cola ist vor ein paar Tagen in den Ring mit Red Bull gestiegen: Der US-Getränkeriese hat einen Energydrink in die Gestelle der Supermärkte gebracht. In Deutschland ist das koffeinhaltige Getränk bereits erhältlich. Auch in der Schweiz soll die Brause «früher oder später» auf den Markt kommen, wie der Konzern gegenüber 20 Minuten auf Anfrage mitteilte.

Umfrage Sind Sie ein Fan von Energydrinks? Ja, ohne Energy-Drink läuft bei mir nichts.

Nein, das Zeugs schmeckt mir nicht.

Nein, da trinke ich lieber Kaffee.

Keine Ahnung, ich hab solche Getränke noch nie probiert.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Doch ob es jemals so weit sein wird, steht in den Sternen: Coca-Cola Energy droht der Verkaufsstopp. Ärger macht aber nicht der österreichische Konkurrent Red Bull, sondern der Konzern des Energydrinks Monster.

Krux liegt im Kleingedruckten

Zwar hat Coca-Cola 2015 für über 2 Milliarden Dollar rund 17 Prozent der Anteile und die weltweiten Vertriebsrechte an Monster gekauft. Doch eine Klausel im Vertrag untersagt es Coca-Cola, grundsätzlich im Bereich von Energydrinks tätig zu werden, wie Tagesspiegel.de schreibt.

Allerdings soll im Vertrag auch von Ausnahmen die Rede sein. Eine Heerschar von Anwälten streitet nun darüber, ob es sich beim Energydrink von Coca-Cola um eine solche Ausnahme handelt oder ob der Energydrink das Abkommen verletzt. Der Streit schwelt schon seit ein paar Monaten, hat sich nun aber zugespitzt.

Millionenschwere Werbekampagne

Coca-Cola bleibt offenbar zuversichtlich. Wie der Konzern gegenüber Tagesspiegel.de sagt, treibe man die Einführung von Coca-Cola Energy weiter voran. Sowohl Monster als auch das Schiedsgericht habe man über den Schritt informiert. Unterdessen rührt Coca-Cola kräftig die Werbetrommel: Der Konzern hat offenbar eine Werbekampagne im Wert von 7 Millionen Euro am Laufen.

Sollte Monster allerdings recht bekommen, will der Konzern das Coke-Energy-Getränk von den Gestellen verbannen lassen. Einen Entscheid erwartet Monster in der kommenden Woche. Käme es tatsächlich zu einem Verkaufsstopp, dürfte der Streit vor Gericht wohl weitergehen, denn Coca-Cola würde eine Niederlage angesichts der millionenschweren Markteinführung kaum einfach auf sich sitzen lassen.

Boomender Markt

Mit dem neuen Getränk will Coca-Cola von der schnell wachsenden Energy-Sparte profitieren. Allein der Marktführer Red Bull erzielte 2018 mit seinen Produkten einen Umsatz von 5,5 Milliarden Euro. Das ist eine Steigerung von 3,8 Prozent. Das österreichische Unternehmen verkaufte 6,79 Milliarden Dosen Red Bull.

(dob)