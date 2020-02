Globus-Käufer steht auf Goldketten und Ferraris

Der österreichische Warenhauskönig René Benko (42) wird sich Globus schnappen. Morgen wird der Deal wohl besiegelt. Benkos Firma Signa Holding und die thailändische Central-Gruppe zahlen rund 1 Milliarde Franken für die 48 Filialen der Migros-Tochter. Zusammen besitzen die Investoren bereits Warenhäuser in Deutschland und Italien wie Karstadt, Galeria Kaufhof und das berühmte Berliner KaDeWe.

Das ist die Central Group

Der zweite Globus-Käufer ist die thailändische Central-Gruppe. Der international tätige Mischkonzern hat seinen Schwerpunkt auf Einzelhandel, Hotels, Gaststätten und Immobilien. Die Gruppe mit rund 66'000 Mitarbeitern ist im Besitz der Familie Chirathivat, die zu den reichsten Familien Thailands zählt.

Die neuen Globus-Besitzer stehen im Zeichen von Big Business. Die thailändische Central Group gehört einer der reichsten Familien des Landes (siehe Box). Auch René Benko muss sich nicht lumpen lassen. Mit einem geschätzten Vermögen von rund 5 Milliarden Euro steht er auf Platz drei im Reichen-Ranking Österreichs.

Selfmade-Milliardär mit Hang zum Luxus

Viel ist nicht bekannt über den Selfmade-Milliardär, Homestorys meidet er genauso wie Society-Veranstaltungen. Nach eigenen Angaben kommt Benko aus normalen bürgerlichen Verhältnissen. Laut der österreichischen «Presse» hatte er aber schon in frühen Jahren einen Hang zum Luxus. Schulkollegen erinnerten sich an Goldketten und einen geleasten Ferrari. Benko lege Wert auf gute Kleidung, mache gerne Ferien auf seiner Jacht und soll für dienstliche Zwecke angeblich nicht selten im Privatjet reisen.

Seine Karriere begann der schillernde Multimilliardär noch in der Schule mit dem Umbau von Estrichen zu Luxuswohnungen. Kurz vor Ende der Matura brach er die Schule ab. Mit 20 schaffte er es zur ersten Million Schilling (umgerechnet rund 78'000 Franken). Mittlerweile gehört seine Firma mit einem Portfolio im Wert von rund 14 Milliarden Euro zu den grössten Immobilieninvestoren in Europa.

Zweifelhafter Ruf

Benko ist in zweiter Ehe verheiratet mit dem Ex-Model Nathalie, mit dem er vier Kinder hat. In der österreichischen Polit- und Prominenz-Elite ist er bestens vernetzt. Benko pflegt etwa enge Kontakte mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Er soll ihn laut «Spiegel» auch in Wirtschaftsfragen beraten, er arbeite aber auch mit Politikern von anderen Parteien zusammen.

Der Tiroler stieg vor zwei Jahren mit Beteiligungen an den österreichischen Zeitungen «Kurier» und «Krone» auch zum einflussreichen Verleger auf. Darauf kamen Bedenken auf, inwieweit Benko Einfluss auf die Berichterstattung der Zeitungen nehmen wird. Denn Benko ging juristisch gegen Journalisten vor, die über seine Verurteilung vor acht Jahren wegen eines Korruptionsfalls berichtet hatten.

(fpo)