Er putzt die Autos 40 bis 50 Mal am Tag

Mit Staubwedel und Lappen bearbeitet Alexander Woeller den Sportwagen des chinesischen Autobauers Arcfox am Messestand in Genf. Ohne Autopfleger (im Fachjargon Car-Detailist genannt) geht am Auto-Salon gar nichts. Was er dabei erlebt und wie er von Deutschen meist verspottet wird, erzählt er im Video-Interview oben.

Der Auto-Salon Genf geht noch bis zum 17. März.