Schweizer Billig-Airline plant Flüge in die USA

Unter dem Projektnamen «Swiss Skies» soll die neue und erste Schweizer Billig-Airline, die 2019 ab Basel abheben soll, laufen. Vier Aviatik-Veteranen wollen Flüge in die USA anbieten – 30 Prozent günstiger als die Swiss, wie «Financial Times» (Artikel kostenpflichtig) berichtet.

Noch ist unklar, ob das Projekt tatsächlich zustande kommt. Zurzeit werden Investoren gesucht. 100 Millionen Dollar sind nötig, damit die Airline schon nächstes Jahr abheben kann.

Das Konzept sieht vor, dass im Ticketpreis nur der Sitzplatz eingerechnet ist. Verpflegung oder Entertainment-Angebot muss zusätzlich gezahlt werden. Ausserdem sollen nur Flugzeuge des Typs A321neo, die jeweils 190 Sitze bieten, angeschafft werden. Dies soll die Administration und Wartung vereinfachen.

Nach vier Betriebsjahren eine Flotte von 38 Flugzeugen

Gemäss der «Financial Times» planen die Unternehmer nach zwei Betriebsjahren eine Flotte von 16 Maschinen, nach zwei weiteren Jahren soll auf 38 Flugzeuge aufgestockt werden.

Neben den USA möchte die Fluggesellschaft Destinationen in der Karibik, in Asien, im Nahen Osten und in Brasilien von einer Handvoll europäischer Abflughäfen aus anfliegen. Aufgrund der Konkurrenzfähigkeit der Luftfahrtindustrie – und der durch den Brexit verursachten Ungewissheit – sei jedoch keine Operation im Vereinigten Königreich geplant.





