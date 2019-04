Auch in Ihrem Essen hat es Läuse drin

Wer die Verpackungen von Lebensmitteln genauer anschaut, stolpert schon mal über rätselhafte Begriffe wie Emulgatoren oder Karmin. So handelt es sich bei Karmin um einen Farbstoff, der aus toten Läusen gewonnen wird (siehe Glossar unten). Doch wissen die Konsumenten eigentlich, was für Zusatzstoffe sie tagtäglich essen? Und was bedeutet eigentlich umami?

Die Antworten der Strassenumfrage sehen Sie im Video.

Probiotisch



Joghurt oder Sauerkrauft sind sogenannte probiotische Lebensmittel. Sie enthalten Mikroorganismen wie Milchsäurebakterien oder bestimmte Hefepilze, die im Darm überleben. Die Organismen können eine gestörte Darmflora wieder in Schwung bringen und bei Verstopfungen helfen.

Umami

Echtes Karmin

Der Begriff umami kommt aus dem Japanischen und heisst so viel wie «köstlich». Umami ist unterdessen auch bei uns neben süss, sauer, salzig und bitter eine fünfte Geschmacksrichtung und bezeichnet einen einen deftigen, intensiven und fleischigen Geschmack. Als umami gelten proteinreiche Lebensmittel wie Fleisch oder Sardellen.Echtes Karmin ist ein Lebensmittelzusatzstoff, der aus Läusen hergestellt wird. Für ein Kilogramm Karmin braucht man rund 100'000 Läuse. Die Industrie verwendet den Stoff, um Konfitüren, Getränke, Fleisch oder Süssigkeiten rötlich zu färben. Auch in Lippenstiften kommt Karmin vor.

Emulgatoren

Die Elmugatoren erkennt man an den diversen E-Nummern auf den Verpackungen. Es sind Zusatzstoffe, die den Geschmack, das Aussehen und die Haltbarkeit von Esswaren aufpeppen. In der Industrie sind Emulgatoren nicht mehr wegzudenken. Sie stecken in Mayonnaise, Saucen, Süssigkeiten, im Brot, in der Tiefkühlpizza und den meisten anderen Fertiggerichten.

(apls)