Daimler-Chef braust im BMW davon

Am Mittwoch ist Dieter Zetsche als Chef des deutschen Autoherstellers Daimler abgetreten. Auch der Münchner Konkurrent BMW meldet sich zu seinem Abschied – und postet in den sozialen Medien ein lustiges Video mit einem Fake-Zetsche.

Auf Twitter schreibt BMW zum Video: «Ruhestand ist, wenn Sie die Vergangenheit hinter sich lassen und sich um Ihre Zukunft kümmern können.»

«Endlich frei»

Im Clip sieht man, wie ein Schauspieler als Zetsche verkleidet von seiner Belegschaft verabschiedet und anschliessend in einem Mercedes nach Hause chauffiert wird. Dort angekommen, steigt der Fake-Zetsche in ein BMW-Cabrio um und braust davon. «Endlich frei», schreibt BMW im Clip dazu. Am Ende bedanken sich die Stuttgarter gar bei Zetsche «für so viele Jahre des inspirierenden Wettbewerbs».

Im Netz kommt der BMW-Clip gut an. «Respekt! Der Autohersteller BMW erweist dem scheidenden CEO des Erzrivalen Daimler die Ehre», schreibt ein User auf Twitter. Ein anderer: «BMW macht hier einfach alles richtig. Chapeau!»

Auch Daimler selber reagierte auf das Video von BMW: «Wir vermuten, unser Chef würde sich lieber auf echte Pferdestärken verlassen, wenn er in Rente geht. Vielen Dank jedoch für den Tribut – und den Wettbewerb.»

We guess our boss would rather rely on real horse power for his retirement ride. However, thanks for the tribute - and the competition. pic.twitter.com/vwn4ThMIqM