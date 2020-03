Jeder Fünfte pendelt über die Kantonsgrenze

Niedrigere Mieten und eine höhere Wohnqualität: Darum pendeln viele Menschen in der Schweiz zur Arbeit. 2,6 Millionen Schweizer verlassen dafür ihre Wohngemeinde. Jeder Fünfte übertritt sogar die Kantonsgrenze auf dem Weg zur Arbeit. Das zeigt die Studie zum Schweizer Immobilienmarkt der Credit Suisse.

Umfrage Pendelst du? Ja, das ist doch heute normal.

Nein, ich bin extra umgezogen für die Arbeit.

Ich pendle nicht mehr.

Natürlich. Ich muss sogar über die Landesgrenze pendeln.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Pendler reduzieren dabei den Bevölkerungsdruck in den Ballungszentren, wie Bern, Genf und Zürich. Ohne Pendeln würden die Wohnungspreise in den Städten explodieren. Gleichzeitig profitieren Gemeinden in Pendeldistanz von der Einkommenskraft der Pendler. Denn in den Ballungszentren erhalten die Menschen meistens mehr Lohn.

Wichtig ist die Pendelzeit

Den Wohnort wählen die meisten dabei nicht nach georafischer Distanz aus, sondern nach Verkehrsverbindung, wie die Credit Suisse schreibt. Das heisst um so kürzer die Pendelzeit, umso beliebter die Gemeinde. Dabei benötigt ein Pendler in der Schweiz durchschnittlich 30,6 Minuten pro Arbeitsweg und legt pro Weg im Schnitt 15 Kilometer zurück.

In den letzten Jahrzenten haben laut Studie Pendlerbewegungen, die an den Zentren vorbeiführen, zugenommen. Heute arbeiten deshalb fast gleich viele Pendler in einer Agglomertionsgemeinde wie in den Zentren. So gehen beispielsweise beinahe 1000 Bewohner Dietikons in Schlieren einer Beschäftigung nach. Denn die Anzahl Arbeitsorte in der Agglomeration steigt seit 1995.

Viele pendeln mit dem Auto

Trotz Klimaschutz bevorzugen die Schweizer Pendler das Auto: 54 Prozent der Arbeitspendler nehmen das Auto zur Arbeit, 31 Prozent nutzen den öffentlichen Verkehr. Besonders für Strecken über 50 Kilometer bevorzugen die meisten den Zug.

Doch nicht nur innerhalb der Schweiz wird gependelt – immer mehr Menschen pendeln in die Schweiz. 325'000 Menschen fahren für die Arbeit über die Landesgrenze. Dabei stammen die meisten ausländischen Pendler aus Frankreich mit 177'000 Personen, gefolgt von Italien mit 77'000 Personen und 60'000 Menschen reisen aus Deutschland an. Umgekehrt fahren aber nur 26'000 Schweizer ins Ausland für die Arbeit.

(bsc)