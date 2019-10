Bist du zufrieden mit deiner Ausbildung?

Die meisten Jugendlichen können nahtlos mit ihrer bevorzugten Ausbildung beginnen und sind glücklich mit ihrer Ausbildungswahl. Das ist das Ergebnis des Nahtstellenbarometers vom Befragungsdienstes GFS Bern, der im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) erstellt wurde. Rund 90 Prozent der Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren, die ihre obligatorische Schulzeit abgeschlossen haben, starteten im Sommer mit ihrer Wunschausbildung, teilt das SBFI mit.

14 Prozent der für die Studie befragten Jugendlichen gibt hingegen an, sich für eine Zwischenlösung entschieden zu haben. Häufige Gründe für dafür sind etwa, dass man keine Lehrstelle fand, man etwas Zeit für sich haben möchte oder noch nicht weiss, was man später machen will.

Knapp die Hälfte der Jugendlichen an der ersten Nahtstelle entscheidet sich für eine berufliche Grundbildung. Damit bleibt sie – insbesondere für junge Männer – die erste Wahl. Die drei meistgewählten Lehrberufe sind Kaufmann, Informatiker und Elektroinstallateur. Bei den jungen Frauen zählen Kauffrau, Fachfrau Gesundheit und Detailhandelsfachfrau zu den top drei Lehrberufen.

Bei den Maturitätsschülerinnen und -schüler konnte der Grossteil an der Schule, die sie besuchen, den Schwerpunkt ihrer Wahl im Angebot finden. Die grosse Mehrheit besucht öffentliche Schulen. Zu den meistgewählten gymnasialen Schwerpunkten gehören Biologie und Chemie, Wirtschaft und Recht sowie das neusprachliche Profil. An den Fachmittelschulen wurden am häufigsten die Schwerpunkte Gesundheit, Pädagogik und soziale Arbeit gewählt.

Rund 10'000 Lehrstellen nicht besetzt

Seitens Unternehmen wurden im August 2019 rund 90'000 Lehrstellen angeboten. Davon konnten knapp 80'000 besetzt werden. In den Bereichen Gastgewerbe, Erziehung und Unterricht sowie im Baugewerbe blieb rund jede fünfte Lehrstelle unbesetzt. Am häufigsten blieben Lehrstellen wegen ungeeigneten Bewerbungen offen. Der Trend der Gründe für nicht besetzte Lehrstellen verweist ausserdem auf einen generellen Rückgang an Bewerbungen.

Für die Hochrechnungen im Nahtstellenbarometer hat GFS Bern Ende August 1852 Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren und 3961 Unternehmen befragt.

