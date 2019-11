Federer erneut wegen Schleichwerbung in Kritik

So schnell geben sich die Konsumentenschützer nicht geschlagen. Mitte Oktober hatte die Lauterkeitskommission befunden, Roger Federer habe mit einem Post auf Social Media keine verbotene Schleichwerbung betrieben. Gegen diesen Entscheid hat die Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) nun Rekurs erhoben. Gleiches gilt für den Fall Xenia Tchoumitcheva.

Die SKS hatte einen Film von Federer und einen Beitrag von Tchoumitcheva auf Instagram bei der Lauterkeitskommission beanstandet, weil diese nicht als Werbung gekennzeichnet waren. Die Kommission begründete im Herbst: Für die Follower sei es klar, dass es sich um kommerzielle Kommunikation beziehungsweise um Werbung handelt. Bei Sportlern wie Roger Federer sei es üblich und damit gut erkennbar, dass Markenlogos aus rein kommerziellen Hintergründen präsentiert werden.

Widersprüchlich Begründungen

Mit den Beschwerden muss sich im Frühling 2020 das Plenum der Lauterkeitskommission befassen, das auch den drei Beschwerdekammern besteht. In ersten Urteilen zu Influencer-Werbung vom Juli 2019 hatte die Lauterkeitskommission zwei Beschwerden gutgeheissen und Snowboarder Iouri Podladtchikov und Mountainbikerin Jolanda Neff gerügt. Sie hätten auf der Plattform Instagram Schleichwerbung betrieben.



Die Begründungen der verschiedenen Urteile zu Influencern seien widersprüchlich: «Die Entscheide bringen weder den Influencern noch den Konsumenten Klarheit. Es herrscht nun ein Chaos, wann Werbung in den sozialen Medien gekennzeichnet werden muss», sagte Geschäftsleiterin Sara Stalder schon im Oktober zu 20 Minuten.

Richtlinien für Influencer

Die SKS hat auch noch in sechs weiteren Influencer-Fällen Beschwerden bei der Lauterkeitskommission eingereicht. Sie will eine verlässliche Entscheidungspraxis erreichen, woraus im besten Fall Richtlinien für Influencer entwickeln werden können.



Die Lauterkeitskommission hat bei ihren Beratungen festgestellt, dass der Titel des Grundsatzes «Trennung zwischen redaktioneller Information und kommerzieller Kommunikation» zu eng gefasst und missverständlich ist, wie sie schreibt. Sie will ihn so anpassen, dass klar wird, dass Zeitungen, Radio, Fernsehen sowie alle Medien, die Inhalte produzieren, gemeint sind.

Kommission spricht nur Empfehlungen aus

Bei der Lauterkeitskommission kann jede Person eine Beschwerde einreichen. Allerdings spricht die Kommission keine rechtskräftigen Urteile, sondern Empfehlungen aus, die von den Werbetreibenden berücksichtigt werden sollen. Damit sollen Klagen oder Strafverfahren von staatlichen Behörden vermieden werden.

(sas/sda)