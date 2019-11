Migros lässt Wichtel Finn fallen und bringt Eule Mimi

Er war das grosse Aushängeschild der Migros: der Weihnachtswichtel Finn. Zwei Jahre lang hat die Detailhändlerin in der Weihnachtszeit mit dem kleinen Männchen geworben. Doch jetzt ist Schluss. Neu wirbt Migros mit der Eule Mimi.

Wer ist Finn?

Tatsächlich ist Finn kein Thema mehr, wie Patrick Stöpper, Mediensprecher der Migros, 20 Minuten bestätigt. «Letztes Jahr fand Finn seine Eltern wieder. Mit diesem Happy End wollten wir dann auf hören, wenn es am schönsten ist.»

Das passt aber nicht allen Migros-Kunden. Bereits jetzt äussern die Finn-Fans auf Social Media ihr Bedauern: «Wo ist mein geliebter Finn?», heisst es in einem Kommentar unter der Migros-Werbung auf Facebook. Oder: «Schade, wir hätten uns eine neue Geschichte von Finn und seinen Freunden gewünscht.»

Ganz aussichtslos ist die Lage für Finn aber nicht: Es sei möglich, dass der Migros-Weihnachtswichtel irgendwann wieder zurückkehrt. «Wir möchten uns alle Optionen offenhalten», so Stöpper.

Vorerst wird aber Mimi zur neuen Werbeikone der Migros in der Weihnachtszeit. Im ersten rund 1,5 Minuten langen Spot taucht die kleine Eule aus dem Christbaum auf. Der Vater der Familie will das tollpatschige Tierchen mit dem Besen vertreiben, doch die Tochter nimmt die Eule in ihre Obhut (siehe Video oben).

Das Eulenküken mit den grossen Augen soll während der ganzen Adventszeit daran erinnern, Bedürftigen in der Schweiz Hilfe zu schenken, wie die Migros in einer Mitteilung vom Freitag schreibt. Mit dem Spot startet die Detailhändlerin denn auch ihre Weihnachtsaktion: In den Läden werden Schoggiherzen verkauft, deren Erlös an bedürftige Menschen in der Schweiz gespendet wird.

