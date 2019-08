«Ich habe 4500 Franken verballert»

Wir haben gefragt, wie viel Geld ihr für das diesjährige 1.-August-Feuerwerk ausgegeben habt. Euren Antworten ist zu entnehmen: Nicht jedem ist ein Feuerwerk gleich viel wert!

Umfrage Ich bin der Typ, der denkt: «So schön!»

«Lärm!», «Arme Tiere!» und/oder «Umweltverschmutzung!»

«Was für eine Geldverschwendung!»

So wurden etwa 1.95 Franken für ein zischendes «Ragetli» ausgegeben. Andere Leser blätterten 400, 500 und sogar 600 Franken hin. «Ich habe circa 4500 Franken verballert», schreibt ein anderer Leser, der sich Feuerwerk-Liebhaber nennt.

«Geld, das in Rauch aufgeht»

Während die Ausgaben für Raketen, Böller und Zuckerstöcke stark variieren, gibt es auch viele Leser, die auf Feuerwerke ganz verzichtet haben. Für die Mehrheit – rund 45 Prozent gemäss Umfrage – sind diese nämlich eine reine Geldverschwendung. Leser Damike meint etwa: «Ich habe mit meinem Geld Besseres vor, als zuzusehen, wie es in der Luft in Rauch aufgeht.»

«Habe bei den Nachbarn zugesehen»

Doch unter den Lesern gibt es auch einige clevere Trittbrettfahrer. Ein «günstiges Vergnügen» war das diesjährige Feuerwerk etwa für Leser Mick: «Ich habe selber nichts gekauft, aber etwa eine Stunde dem schönen Feuerwerk der Nachbarn zugesehen.»

«Was soll an dieser Knallerei toll sein?»

Andere wiederum wenden sich von der bunten Pyrotechnik ganz ab. Denn nicht nur das Geld reut sie. Viele sehen schlicht keinen Sinn dahinter. «Ich habe nie verstanden, was an dieser lauten Knallerei toll sein soll», kommentiert ein Leser. Über 30 Prozent stimmen ihm in der Umfrage zu – Feuerwerke seien zu lärmig oder zu schädlich für die Umwelt. «Ich hoffe, dass dieses unnötige Verpulvern bald ein Ende hat!», schreibt ein anderer Leser.

Auch den Hundehaltern unter euch war die feierliche Knallerei vom Donnerstag zu viel des Guten. So gab Leser Chrigu aus Bern eine grössere Summe aus, um seinen Vierbeiner während des Nationalfeiertages zu beschützen: «Etwa 200 Franken und einige Arbeitsstunden habe ich gebraucht, um die Box meines Labradors akustisch zu isolieren», schreibt er.

«Lasst doch die Leute ...»

Das Gejammer anderer Leser wollen und können einige nicht mehr hören. Es gebe doch weit Schlimmeres als Feuerwerke am 1. August, meinen viele der Leser. Marmo findet schliesslich diplomatische Worte: «Lasst doch die Leute ihr Geld ausgeben, wofür sie wollen.»





(miw)