Ist Kinderhüten im Homeoffice erlaubt?

Arbeitnehmende mit Kindern haben es im Job oft schwer. Vor allem manche Mütter fühlen diskriminiert. Kein Wunder: Eine Schweizer Firma suchte kürzlich per Inserat explizit nach einer Mitarbeiterin ohne Kleinkinder. Experten finden ein solches Vorgehen denn auch fragwürdig.

In eine ähnliche Richtung geht laut Rechtsanwalt und Arbeitsrechtsexperte Pascal Domenig eine Schweizer Krankenkasse. Sie verbietet es ihren Mitarbeitern, während eines Homeoffice-Einsatzes auf die eigenen Kinder aufzupassen. Eine sinnvolle Trennung zwischen Privat- und Berufssphäre erwartet auch der Versicherer AXA beim Arbeiten von zu Hause aus. «Entsprechend gehen wir davon aus, dass die Kinderbetreuung während der Arbeitszeit geregelt ist», teilt der Konzern mit. Und bei der Swisscom heisst es, dass beim Homeoffice in Bezug etwa auf Arbeitszeit oder Erreichbarkeit grundsätzlich die selben Regeln gelten würden wie bei der Arbeit im Büro.

«Anspruch auf Homeoffice hat niemand.»

Gemäss Domenig erlassen Firmen häufig solche Vorschriften fürs Arbeiten zuhause. «Der Arbeitgeber kann nicht über private Räumlichkeiten verfügen und Kontrollen machen», sagt er zu 20 Minuten. Entsprechende Vorschriften beim Homeoffice sind dann nötig. Sie legen meist verbindlich fest, welche Arbeitsbedingungen in der privaten Umgebung herrschen sollen.

Angestellte nehmen in der Regel die Homeoffice-Auflagen anstandslos auf sich, so Domenig. Er stellt dabei klar: «Einen Anspruch auf Homeoffice hat niemand.» Daher könne man froh sein, wenn man überhaupt zuhause arbeiten dürfe. Entsprechende Regeln müsse man daher wohl oder übel akzeptieren.

«Die Arbeitspflicht muss erfüllt werden»

Auch wenn Homeoffice den Angestellten mehr Flexibilität bietet – einen Freipass für mehr Freizeit erhält man dadurch nicht. «Die Arbeitspflicht muss erfüllt werden», sagt der Experte. Letztlich müsse man zuhause genau dasselbe wie im Büro leisten.

Und was ist, wenn der Arbeitgeber keine konkrete Regeln macht? Dürfen die Angestellten dann im Homeoffice nebenbei Wäsche waschen, draussen einen Kaffee trinken gehen oder Briefe auf die Post bringen? Laut Domenig kann man das in den Pausen machen. «Auch der Gang auf die Post ist erlaubt, solange es im Rahmen der Arbeitserfüllung ist.»

Gesetzlich nicht geregelt

Damit Homeoffice nicht für die Erledigung privater Tätigkeiten ausgenützt wird, nimmt Domenig auch den Arbeitgeber in die Pflicht. Dieser müsse den Mitarbeitenden stets genügend Arbeit zuweisen. «Dann kommen diese zu Hause gar nicht erst in die Situation, in der sie überlegen müssen, ob sie etwas tun dürfen oder nicht», so Domenig.

Für Roger Rudolph, Professor für Arbeitsrecht an der Universität Zürich, ist klar, warum viele Firmen Homeoffice-Auflagen machen. «Homeoffice ist gesetzlich nicht geregelt», sagt er auf Anfrage. Dass ein Unternehmen den Mitarbeitenden zu Hause verbietet, auf die eigenen Kinder aufzupassen, sei allerdings unüblich.

Verunsicherung bleibt

Auch wenn der Arbeitgeber Vorgaben für das Arbeiten zu Hause machen kann, sieht Rudolph beim Homeoffice mehr Freiheiten für allfällige private Zusatzarbeiten als im Büro. Er relativiert allerdings: «Wenn Arbeitnehmer zu Hause aber ein vorgegebenes Pensum nicht mehr erreichen können oder die Qualität der Arbeit gefährdet ist, ist es nachvollziehbar, dass Firmen Vorschriften machen müssen.»



Rudolph stellt aber fest, dass immer noch zu wenig Arbeitgeber konkrete Homeoffice-Regeln erlassen. Viele Mitarbeitende wüssten daher nicht genau, was sie beim Arbeiten zu Hause alles tun dürften und was nicht. Eine gesetzliche Lösung braucht es laut Rudolph dagegen nicht. «Eine solche könnte zum Beispiel die branchenspezifischen Bedürfnisse nicht berücksichtigen.»